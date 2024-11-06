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أكثر من 5 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 10 أشهر

11/6/2024 4:38:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي حاجز الـ 5 مليارات دينار، على الرغم من تراجعها الطفيف بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لمعطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها 5.778 مليار دينار، مقابل 5.856 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وسجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 5 بالمئة للصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و26.5 بالمئة للصناعات الخشبية والأثاث.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 4.9 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 28.8 بالمئة للصناعات التعدينية.
واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 3.660 مليار دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال ذات الفترة، بنسبة 48.7 بالمئة، لتسجل نحو 1.425 مليار دينار، مقابل 958 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الفترة ذاتها، بنسبة 12.1 بالمئة، لتسجل ما قيمته 803 ملايين دينار، مقابل 716 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
بالمقابل تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها، منخفضة لنحو 654 مليون دينار مقابل 677 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الفترة ذاتها تراجعا بنسبة 24.9 بالمئة، منخفضة لنحو 781 مليون دينار مقابل 1.039 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2024، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.589 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.136 مليار دينار، والدول الإفريقية 28 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الفترة ذاتها ما قيمته 1.456 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 76 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 288 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 192 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 83 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.314 مليار دينار، والتعدينية 1.268 مليار دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 928 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 668 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 568 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 433 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الفترة ذاتها على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 255 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نحو 229 مليون دينار، والإنشائية نحو 96 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 18 مليون دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.

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