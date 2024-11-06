أكثر من 5 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 10 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي حاجز الـ 5 مليارات دينار، على الرغم من تراجعها الطفيف بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لمعطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها 5.778 مليار دينار، مقابل 5.856 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وسجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 5 بالمئة للصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و26.5 بالمئة للصناعات الخشبية والأثاث.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 4.9 بالمئة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 28.8 بالمئة للصناعات التعدينية.
واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي وهي: الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 3.660 مليار دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال ذات الفترة، بنسبة 48.7 بالمئة، لتسجل نحو 1.425 مليار دينار، مقابل 958 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الفترة ذاتها، بنسبة 12.1 بالمئة، لتسجل ما قيمته 803 ملايين دينار، مقابل 716 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
بالمقابل تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 3.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها، منخفضة لنحو 654 مليون دينار مقابل 677 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الفترة ذاتها تراجعا بنسبة 24.9 بالمئة، منخفضة لنحو 781 مليون دينار مقابل 1.039 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2024، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.589 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.136 مليار دينار، والدول الإفريقية 28 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الفترة ذاتها ما قيمته 1.456 مليار دينار، ودول أميركا الجنوبية 76 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي 288 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 192 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 83 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.314 مليار دينار، والتعدينية 1.268 مليار دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 928 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 668 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 568 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 433 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الفترة ذاتها على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 255 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نحو 229 مليون دينار، والإنشائية نحو 96 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 18 مليون دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.
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