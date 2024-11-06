انخفاض الذهب بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار وتقدم ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار على خلفية تقدم المرشح الجمهوري“دونالد ترامب” على منافسته الديمقراطية“كامالا هاريس” حتى الآن في نتائج الفرز الأولي للأصوات في الرئاسة الأمريكية.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.33% أو 36.5 دولاراً إلى 2713.20 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري 1.21% إلى 2710.84 دولار للأوقية.

موضوعاتارتفاع المؤشرات الأوروبية بدعم من قطاع الرعاية الصحية العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بعد إعلان“ترامب” فوزه في انتخابات الرئاسة “لولو” تجمع 6.3 مليار درهم في أكبر اكتتاب إماراتي منذ بداية 2024

وهبطت عقود الفضة تسليم ديسمبر 3.02% إلى 31.785 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين الفوري 1.40% إلى 987.18 دولار للأوقية.

تزامن ذلك مع صعود مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 1.76% إلى 105.24 نقطة.

وهذا على خلفية حصد“ترامب” حتى الآن 246 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي الأمريكي، مقابل 194 صوتاً لـ“هاريس”.

لعبت علاوة المخاطر السياسية الناجمة عن مجريات الانتخابات الأمريكية دوراً كبيرأ في ارتفاع أسعار الذهب بالآونة الأخيرة، إذ ترددت أصداء مخاوف المستثمرين تجاه اعتراض بعض الناخبين على النتيجة، واندلاع أعمال شغب على غرار أحداث مبنى الكابيتول في يناير 2021.

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