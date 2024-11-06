انخفاض الذهب بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار وتقدم ترامب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار على خلفية تقدم المرشح الجمهوري“دونالد ترامب” على منافسته الديمقراطية“كامالا هاريس” حتى الآن في نتائج الفرز الأولي للأصوات في انتخابات
الرئاسة الأمريكية.
انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.33% أو 36.5 دولاراً إلى 2713.20 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري 1.21% إلى 2710.84 دولار للأوقية.
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وهبطت عقود الفضة تسليم ديسمبر 3.02% إلى 31.785 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين الفوري 1.40% إلى 987.18 دولار للأوقية.
تزامن ذلك مع صعود مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 1.76% إلى 105.24 نقطة.
وهذا على خلفية حصد“ترامب” حتى الآن 246 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي الأمريكي، مقابل 194 صوتاً لـ“هاريس”.
لعبت علاوة المخاطر السياسية الناجمة عن مجريات الانتخابات الأمريكية دوراً كبيرأ في ارتفاع أسعار الذهب بالآونة الأخيرة، إذ ترددت أصداء مخاوف المستثمرين تجاه اعتراض بعض الناخبين على النتيجة، واندلاع أعمال شغب على غرار أحداث مبنى الكابيتول في يناير 2021.
المصدر:
MENAFN06112024000202011048ID1108855933
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