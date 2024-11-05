((ميثاق الأمل)).. خارطة طريق دولية لتمكين الشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

تصوير‭: ‬حسين‭ ‬عبدالله





وقع‭ ‬قادة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬المُشاركين‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬على‭ ‬ميثـاق‭ ‬الأمل،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬ختام‭ ‬جولتهم‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬المُصاحب‭ ‬للمبادرة‭ ‬‮«‬ Hope ‭ ‬ in ‭ ‬ Action ‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬أطر‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬العالمي،‭ ‬بخطوات‭ ‬استراتيجية‭ ‬موحدة‭ ‬وواضحة‭ ‬لخلق‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬وداعمة‭ ‬للشباب‭ ‬العالمي‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

ووقع‭ ‬قادة‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬على‭ ‬‮«‬ميثاق‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬وفق‭ ‬مبادئه‭ ‬الخمسة‭ ‬إقرارًا‭ ‬من‭ ‬الموقعين‭ ‬بأهميته‭ ‬باعتباره‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬دولية‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تمكينهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭. ‬تشمل‭ ‬المبادئ‭: ‬أولاً‭: ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬هم‭ ‬منبع‭ ‬الأمل‭ ‬باعتبارهم‭ ‬نصف‭ ‬الحاضر‭ ‬وكل‭ ‬المستقبل،‭ ‬وثانياً‭: ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬أمانة‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬معهم‭ ‬ولأجلهم،‭ ‬وثالثاً‭: ‬تمكين‭ ‬وإعداد‭ ‬الشباب‭ ‬للمستقبل‭ ‬واجب‭ ‬مشترك‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬ورابعاً‭: ‬تسريع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬عبر‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الناجحة،‭ ‬وخامساً‭: ‬تكثيف‭ ‬اللقاءات‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬والتكامل‭ ‬خدمة‭ ‬للإنسانية‭ ‬ولتأمين‭ ‬المستقبل‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬افتتحت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مسـاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المعرض‭ ‬المُصاحب‭ ‬لمبادرة‭ ‬شبكة‭ ‬الأمل‭ ‬‮«‬ Hope ‭ ‬ in ‭ ‬ Action ‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬الأعضـاء،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مخرجات‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬وبيّنت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬الناجحة‭ ‬وكيفية‭ ‬تطبيقها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬وتفعيل‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬مبادرات‭ ‬وجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬وفي‭ ‬أكبر‭ ‬المحافل،‭ ‬وحرصًا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬عملت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤمنة‭ ‬بالشباب‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستكرس‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬وسياسات‭ ‬مشتركة‭ ‬تُصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الشباب‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬هدية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭.‬

ووصفت‭ ‬وزيرة‭ ‬الشباب‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬هدية‭ ‬البحرين‭ ‬الى‭ ‬العالم‭.‬

وردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تُواجه‭ ‬الشباب‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬أكدت‭ ‬توفيقي‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬التحدي‭ ‬إلى‭ ‬مغامرة‭ ‬وفرصة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ترجمة‭ ‬لرؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحديات‭ ‬العولمة‭.‬

وتجول‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المعرض‭ ‬وتعرفوا‭ ‬على‭ ‬أهدافه‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وعرض‭ ‬التجارب‭ ‬الشبابية‭ ‬الناجحة‭ ‬وقصص‭ ‬النجاح‭ ‬والملهمين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭.‬

المؤيد‭: ‬البحرين‭ ‬باتت‭ ‬مركزًا‭ ‬شبابيًّا‭ ‬عالميًّا

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬أيمن‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتت‭ ‬مركزا‭ ‬شبابيا‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬واعدة‭ ‬ومسؤولة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬والذي‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬وضرورة‭ ‬الاستثمار‭ ‬به‭ ‬باعتبار‭ ‬الشباب‭ ‬الثروة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬تقدم‭ ‬البلدان،‭ ‬وسط‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ورؤيته‭ ‬السديدة‭ ‬نحو‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬لصناعة‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬اشراقًا‭ ‬وتطورًا‭.‬

وأضاف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬جامعة‭ ‬للدول‭ ‬المؤمنة‭ ‬بأهمية‭ ‬وقوة‭ ‬زراعة‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الشباب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬لدعم‭ ‬الشباب‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬والوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانبهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مساحات‭ ‬متميزة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬إبداع‭ ‬الشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬وجعلهم‭ ‬العنصر‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬والمستدامة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭

‬العمل‭ ‬الشبابي‭ ‬المشترك‭ ‬واستمرارًا‭ ‬لمبادراتها‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬نتائجها‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬لتشكيل‭ ‬تجمع‭ ‬دولي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬معني‭ ‬بالشباب‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬قادة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬التنموي‭.‬

النعيمي‭: ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬خالد‭ ‬النعيمي‭ ‬القائم‭ ‬بمهام‭ ‬مدير‭ ‬المؤسسة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للشباب‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬ودور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تطرّق‭ ‬النعيمي‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬مناسبة‭ ‬للشباب،‭ ‬ومواكبة‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬وسوق‭ ‬العمل‭ ‬بحيث‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬مطابقة‭ ‬بالمهنة‭ ‬التي‭ ‬سيشغلها‭ ‬الشاب‭ ‬بعد‭ ‬التخرج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قضـاء‭ ‬الساعات‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬مطالعة‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬التكنولوجيـا‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب،‭ ‬منها‭ ‬ضمـان‭ ‬الاستخدام‭ ‬السليم‭ ‬لهذه‭ ‬التكنولوجيـا‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬محتوى‭ ‬يتطابق‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬المحلية‭.‬

الأمم‭ ‬المتحدة‭: ‬المبادرة‭ ‬أداة‭ ‬فعّالة‭ ‬لصد‭ ‬التحديات‭ ‬كما‭ ‬تحدث‭ ‬فيليبي‭ ‬بولير‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الشبابية‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬شبابية‭ ‬نوعية‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬تعتبر‭ ‬أداة‭ ‬فعّالة‭ ‬لصد‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬مع‭ ‬التحلي‭ ‬بالأمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬متفاوتة‭ ‬يعيشها‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ويمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬اصعبها‭ ‬التي‭ ‬يعشيها‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬وبيّن‭ ‬بولير‭ ‬أبرز‭ ‬التطلعات‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬إليها‭ ‬شباب‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬وهي‭ ‬السلام‭ ‬المُستدام‭ ‬وبيّن‭ ‬دور‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬باعتبارها‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬بسبب‭ ‬الأحداث‭ ‬الجارية‭ ‬كونها‭ ‬المنصة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬تحت‭ ‬أهداف‭ ‬موّحدة‭.‬