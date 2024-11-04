تكريم الطلبة المتفوقين في ((تكنولوجيا)) الأهلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬تفخر‭ ‬بطلبتها‭ ‬المتميزين،‭ ‬فهي‭ ‬ترى‭ ‬تميزهم‭ ‬الدراسي‭ ‬إنجازا‭ ‬عظيما‭ ‬يؤكد‭ ‬قدراتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬العالية،‭ ‬لكن‭ ‬الجامعة‭ ‬والمجتمع‭ ‬ينتظران‭ ‬منهم‭ ‬أيضا‭ ‬تفوقا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفي‭ ‬الوفاء‭ ‬والعرفان‭ ‬لقيادتنا‭ ‬الحكيمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تنظر‭ ‬إليهم‭ ‬بوصفهم‭ ‬رسلها‭ ‬للمجتمع‭.‬

وأكد‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تعتمد‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تعليمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬نمط‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬التلقين‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬النظريات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬والأفكار‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬وذلك‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الجامعة‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬وداعمة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بجهود‭ ‬الكلية‭ ‬والطلبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬داعيًا‭ ‬إياهم‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والنجاح‭. ‬

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