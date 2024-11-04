تكريم الطلبة المتفوقين في ((تكنولوجيا)) الأهلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله يوسف الحواج، أقامت كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة حفل تكريم المتميزين من طلابها، احتفاءً بالإنجازات الأكاديمية العالية التي حققوها، بحضور رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس المؤسس رئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله الحواج إن الجامعة تفخر بطلبتها المتميزين، فهي ترى تميزهم الدراسي إنجازا عظيما يؤكد قدراتهم الكبيرة ومهاراتهم العالية، لكن الجامعة والمجتمع ينتظران منهم أيضا تفوقا آخر في ساحات العمل وفي خدمة المجتمع، وفي الوفاء والعرفان لقيادتنا الحكيمة، مؤكدا أن الجامعة تنظر إليهم بوصفهم رسلها للمجتمع.
وأكد البروفيسور الحواج أن الجامعة الأهلية تعتمد استراتيجيات تعليمية مبتكرة تعمل على تغيير نمط التعليم من التلقين إلى تطبيق النظريات والمفاهيم والأفكار على أرض الواقع، وذلك يتحقق من خلال توفير الجامعة بيئة تعليمية تفاعلية وداعمة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يضمن تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المطلوبة في المستقبل، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الكلية والطلبة في تحقيق التميز الأكاديمي، داعيًا إياهم إلى تحقيق مزيد من العطاء والنجاح.
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