مصدر بحماس: التوافق مع فتح على تشكيل لجنة لإدارة غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة /PNN / قالت مصادر اعلامية وسياسية في حركة حماس ان الحركة توصلت مع فتح على تشكيل لجنة لإدارة غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية.
وبحسب موقع وتلفزيون العربي الجديد جرى التوافق مع فتح على تشكيل لجنة لإدارة غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية.
وبحسب المصادر فان اللجنة ستدار من قبل شخصيات تكنوقراط وسيعمل معهم آلاف الموظفين من غزة.
هذا ستباشر اللجنة عملها فور إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيلتها.
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