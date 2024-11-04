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مصدر بحماس: التوافق مع فتح على تشكيل لجنة لإدارة غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية

11/4/2024 2:16:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة /PNN / قالت مصادر اعلامية وسياسية في حركة حماس ان الحركة توصلت مع فتح على تشكيل لجنة لإدارة غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية.

وبحسب موقع وتلفزيون العربي الجديد جرى التوافق مع فتح على تشكيل لجنة لإدارة غزة وإسناد أهلها لمعالجة تداعيات الحرب الإسرائيلية.

وبحسب المصادر فان اللجنة ستدار من قبل شخصيات تكنوقراط وسيعمل معهم آلاف الموظفين من غزة.

هذا ستباشر اللجنة عملها فور إصدار المرسوم الرئاسي بتشكيلتها.


MENAFN04112024000205011050ID1108849518

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