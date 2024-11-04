وزير الاقتصاد ونظيره التركي يبحثان تعزيز التبادل التجاري وتسهيله بين البلدين

MENAFN - Palestine News ) إسطنبول / PNN - بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير التجارة التركي عمر بولات، سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيله بين البلدين.

جاء اللقاء المشترك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الذي افتتح أعماله، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول.

واستعرضا الآلية الجديدة للتبادل التجاري بينهما، مؤكدين استمرارية التنسيق والتعاون في الإجراءات كافة لتسهيل انسياب البضائع بين الجانبين.

وناقشا الترتيبات القائمة والتحضيرات لعقد مجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني في دورته المقبلة، والذي من المفترض أن يعقد مع نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر، ما سيساهم في بحث العلاقات الاقتصادية كافة بين الجانبين وتعزيزها.

ووضع الوزير العامور نظيره التركي في صورة آخر تطورات الوضع الراهن.

وأكد الوزير التركي دعم جمهورية تركيا لدولة فلسطين، محيّيا صمود الشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود.

وفي إطار تعزيز العلاقة التجارية الثنائية بين الطرفين، رحب الوزير بولات بطلب العامور رفع كوتا التمور المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية لتصبح 7 آلاف طن.

واتفق الطرفان أيضا على زيادة قائمة المنتجات الزراعية المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.

