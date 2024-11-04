وزير الاقتصاد ونظيره التركي يبحثان تعزيز التبادل التجاري وتسهيله بين البلدين

(MENAFN
- Palestine News Network
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إسطنبول / PNN - بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير التجارة التركي عمر بولات، سبل تعزيز التبادل التجاري وتسهيله بين البلدين.
جاء اللقاء المشترك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الذي افتتح أعماله، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول.
واستعرضا الآلية الجديدة للتبادل التجاري بينهما، مؤكدين استمرارية التنسيق والتعاون في الإجراءات كافة لتسهيل انسياب البضائع بين الجانبين.
وناقشا الترتيبات القائمة والتحضيرات لعقد مجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني في دورته المقبلة، والذي من المفترض أن يعقد مع نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر، ما سيساهم في بحث العلاقات الاقتصادية كافة بين الجانبين وتعزيزها.
ووضع الوزير العامور نظيره التركي في صورة آخر تطورات الوضع الراهن.
وأكد الوزير التركي دعم جمهورية تركيا لدولة فلسطين، محيّيا صمود الشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود.
وفي إطار تعزيز العلاقة التجارية الثنائية بين الطرفين، رحب الوزير بولات بطلب العامور رفع كوتا التمور المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية لتصبح 7 آلاف طن.
واتفق الطرفان أيضا على زيادة قائمة المنتجات الزراعية المعفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.
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