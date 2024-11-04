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قوات الاحتلال تُسلّم إخطارين بوقف البناء في نابلس الجديدة

11/4/2024 9:09:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارين بوقف البناء والهدم، لمنزلين في منطقة نابلس الجديدة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة نابلس الجديدة جنوب غرب المدينة، وسلّمت إخطارين لمنزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلتي حمامة وعنتر، بحجة البناء دون ترخيص.


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