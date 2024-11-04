قوات الاحتلال تُسلّم إخطارين بوقف البناء في نابلس الجديدة

قوات الاحتلال تُسلّم إخطارين بوقف البناء في نابلس الجديدة
التاريخ
11/4/2024 9:09:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارين بوقف البناء والهدم، لمنزلين في منطقة نابلس الجديدة.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة نابلس الجديدة جنوب غرب المدينة، وسلّمت إخطارين لمنزلين قيد الإنشاء يعودان لعائلتي حمامة وعنتر، بحجة البناء دون ترخيص.
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