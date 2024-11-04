صبح تقدم أوراق اعتمادها أول سفيرة لدولة فلسطين في أنتيغوا وباربودا

MENAFN - Palestine News ) سانت جونز / PNN - قدمت السفيرة ليندا صبح أوراق اعتمادها إلى الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا، السير رودني ويليمز، أول سفيرة لدولة فلسطين لدى هذه الدولة الكاريبية.

وتحدثت السفيرة صبح خلال اللقاء، عن الكارثة الإنسانية والمستوى غير المسبوق من المذابح والتطهير العرقي المتعمد والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والعنف المستمر الذي يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية.

وثمنت مواقف أنتيغوا وباربودا الداعمة للشعب الفلسطيني في طموحه إلى السلام وتحقيق سيادته على دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والتي تجلت آخرها بالتصويت لصالح قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.

من جهته، قدم السير رودني ويليمز تعازيه القلبية لفلسطين حكومة وشعبا على ما يجري، مؤكدا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني خاصة أنهم عاشوا تحت احتلال واستعمار وعبودية.

وأكد أن قرار منع الأونروا من العمل داخل فلسطين سيؤدي إلى نتائج كارثية.

وشدد على أن اعتماد السفيرة صبح سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الصديقين.

يأتي تقديم أوراق السفيرة صبح، ضمن جهود دبلوماسية فلسطينية حثيثة لتعميق العلاقات مع دول الكاريبي كافة، تُوجت بسلسلة اعترافات كاريبية بدولة فلسطين كان آخرها اعتراف كل من باربادوس، وجامايكا، وترينداد وتوباغو، والباهاماس، لتحظى فلسطين بذلك باعتراف 149 دولة.