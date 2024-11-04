استطلاع: أكثر من ثلثي اليهود في إسرائيل يفضلون فوز ترامب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اعتبر أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع نشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" اليوم، الإثنين، أن فوز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في الرئاسة التي ستجري غدا، سيكون أفضل للمصالح الإسرائيلية.

وأيد انتخاب 72%، فيما قال 13% فقط إنهم يفضلون فوز نائبة الرئيس الأميركي الحالي، كامالا هاريس، بالرئاسة، بينما اعتبر 15% أن لا فرق بينهما.

ووفقا للاستطلاع، فإن 72% من اليهود في إسرائيل يعتقدون أن فوز ترامب أفضل للمصالح الإسرائيلية، مقابل 11% الذين قالوا إن فوز هاريس أفضل.

وقال 46% من المستطلعين العرب إن لا فرق بين ترامب وهاريس، لكن 27% فضلوا فوز ترامب و22.5% فضلوا فوز هاريس.

ويتبين من تحليل نتائج الاستطلاع أن 42% من ناخبي الأحزاب الصهيونية "اليسارية" يفضلون فوز هاريس على ترامب، الذي يفضل 29% فوزه.

وفضّل 52% من ناخبي أحزاب الوسط فوز ترامب، مقابل 14% الذين يفضلون فوز هاريس، فيما فضل 90% من ناخبي أحزاب اليمين فوز ترامب، مقابل 3% فقط الذين يفضلون فوز هاريس.

وأظهر الاستطلاع أن التأييد لهاريس كمرشحة مفضلة للمصالح الإسرائيلية منخفض ومتشابه بين النساء والرجال في إسرائيل، لكن الرجال يفضلون أكثر من النساء أن يفوز ترامب.