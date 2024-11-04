4 شهداء و3 جرحى بغارة إسرائيلية على البقاع.. و”حزب الله” يعلن قصف وحدة مراقبة جوية و4 مستوطنات إسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - أعلن“حزب الله” اليومالاثنين، أنه بدفعات وحدة مراقبة جوية و4 مستوطنات شمال إسرائيل، غداة إعلانه عن شن 27 هجوما.

وقال الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة“تلغرام”، إن مقاتليه قصفوا وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بدفعة صواريخ.

كما استهدفوا بدفعات صواريخ مستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإييليت هشاحر، بعد إنذار وجهه الحزب لإخلاء مستوطنات شمال إسرائيل.

وحتى الساعة 06:25“ت.غ” لم يتوفر تعقيب إسرائيلي في هذا الشأن.

يأتي ذلك غداة إعلان“حزب الله” الأحد، شنه 27 هجوما على قواعد عسكرية وتجمعات لقوات ومستوطنات، مستخدما صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة.

وكرر الحزب في بياناته أن هذه الهجمات تمثل“دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه”.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، سقوط 4 شهداء و3 جرحى إثر غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة بقضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع شرقي البلاد.

وقالت الوزارة على منصة“إكس” إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها أصدر بيانا أعلن فيه أن“غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة صباح اليوم، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها“حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و986 شهيدا و13 ألفا و402 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الأحد.

ويوميا يرد“حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.