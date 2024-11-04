النفط يشهد ارتفاعًا بأكثر من دولار بعد إعلان أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بأكثر من دولار في التداولات المبكرة يوم الاثنين بعد أن أعلنت منظمة أوبك+ أنها ستؤجل زيادة الإنتاج المخطط لها في ديسمبر لمدة شهر بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة. ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 1.18 دولار للبرميل، أو 0.1 بالمئة، لتصل إلى 70.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0121 بتوقيت غرينتش. كما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.01 دولار للبرميل، أو 0.1 بالمئة، لتصل أيضًا إلى 70.69 دولار.
كانت منظمة أوبك+، التي تضم دول أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، قد خططت في الأصل لزيادة الإنتاج بمقدار 180,000 برميل يوميًا في ديسمبر. ومع ذلك، قررت المجموعة تمديد تخفيضها الحالي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا لشهر إضافي، بعد أن تم بالفعل تأجيل زيادة الإنتاج من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب.
وأشار محللو ING إلى أن التأخير حتى يناير لا يغير الأسس الاقتصادية بشكل كبير، لكنه قد يجبر السوق على إعادة التفكير في استراتيجية أوبك+. جاءت هذه القرار لتأجيل زيادة الإنتاج خلافًا لتوقعات بعض المشاركين في السوق الذين كانوا يتوقعون أن تواصل أوبك+ خططها المعلنة.
تشير هذه التأجيلات إلى أن المجموعة قد تكون أكثر استعدادًا لدعم أسعار النفط مما كان يُعتقد سابقًا. قبل هذا القرار، كان من المتوقع أن تبدأ الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ في إلغاء تدريجي للتخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا من خلال زيادة الإنتاج في ديسمبر 2024 وعلى مدار الأشهر التالية من العام المقبل.
MENAFN04112024000045015839ID1108847485
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.