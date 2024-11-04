التجاري الدولي يربح 42.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر بنمو 89% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 89% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 42.34 مليار جنيه، مقارنة بربح 22.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزاد صافي البنك من العائد خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 65.68 مليار جنيه، مقابل 37.73 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.

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وكان تقدم البنك التجاري الدولي مصر، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.195 مليار جنيه إلى 30.431 مليار جنيه، بزيادة قدرها 236.57 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على 23.65 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدًا، وأنها تمثل الشريحة الخامسة عشر لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين ( نظام الوعد بالبيع ) بالبنك.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

ارتفعت أرباح البنك“التجاري الدولي مصر” بنسبة 97% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل 11.9 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات البنك خلال الربع الأول بنسبة 82% لتصل 21.82 مليار جنيه، مقابل إيرادات 11.98 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية للبنك“التجاري الدولي مصر”، صرف توزيع نقدي للمساهمين بواقع 55 قرشًا للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي، وإصدار أدوات مالية لدعم أنشطة البنك.

وكان قرر البنك“التجاري الدولي مصر”، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.19 مليار جنيه ليصبح 30.43 مليار جنيه، بزيادة قدرها 236.57 مليون جنيه بعدد أسهم 23.65 مليون سهم.

وأوضح البنك أن زيادة رأس المال لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2020 والتي تمثل الشريحة الخامسة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.

وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر، بنسبة 83.42% العام الماضي، لتصل 29.7 مليار جنيه، مقارنة بربح 16.1 مليار جنيه خلال عام 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل 52.9 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه خلال 2022.