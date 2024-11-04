التجاري الدولي يربح 42.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر بنمو 89% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 89% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 42.34 مليار جنيه، مقارنة بربح 22.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 65.68 مليار جنيه، مقابل 37.73 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
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وكان تقدم البنك التجاري الدولي مصر، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.195 مليار جنيه إلى 30.431 مليار جنيه، بزيادة قدرها 236.57 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 23.65 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدًا، وأنها تمثل الشريحة الخامسة عشر لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين ( نظام الوعد بالبيع ) بالبنك.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
ارتفعت أرباح البنك“التجاري الدولي مصر” بنسبة 97% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل 11.9 مليار جنيه، مقارنة بربح 6.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات البنك خلال الربع الأول بنسبة 82% لتصل 21.82 مليار جنيه، مقابل إيرادات 11.98 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية للبنك“التجاري الدولي مصر”، صرف توزيع نقدي للمساهمين بواقع 55 قرشًا للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي، وإصدار أدوات مالية لدعم أنشطة البنك.
وكان قرر البنك“التجاري الدولي مصر”، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.19 مليار جنيه ليصبح 30.43 مليار جنيه، بزيادة قدرها 236.57 مليون جنيه بعدد أسهم 23.65 مليون سهم.
وأوضح البنك أن زيادة رأس المال لإتاحة الأسهم المستحقة للعاملين والمديرين عن عام 2020 والتي تمثل الشريحة الخامسة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.
وارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي مصر، بنسبة 83.42% العام الماضي، لتصل 29.7 مليار جنيه، مقارنة بربح 16.1 مليار جنيه خلال عام 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل 52.9 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه خلال 2022.
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