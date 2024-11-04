مستعمرون يحرقون 20 مركبة في مدينة البيرة ويخطون شعارات عنصرية في دير دبوان

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN – أحرق مستعمرون، فجر اليوم الاثنين، عددا من مركبات المواطنين بعد مهاجمتهم مدينة البيرة، وبلدة دير دبوان شرقا.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا، فيما هرعت مركبات الاطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت في

20 مركبات.

وأضافوا أن مستعمرين أطلقوا النار في الهواء ونحو مركبات الدفاع المدني لدى وصولها المنطقة لإخماد النيران، قبل أن يهربوا.

وقال المواطن يوسف عابد أحد أصحاب المركبات المتضررة، "إن الأهالي في المنطقة فوجئوا بهجوم للمستعمرين وإحراق مركباتهم المركونة أمام البنايات السكنية، وتوجهنا مباشرة لإخماد النيران التي أتت على نحو 20 مركبة وأدت إلى تضررها بشكل كامل، وأضرار في واجهة بناية سكنية".

وأضاف عابد أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها المستعمرون المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وتعرضت لثلاث مرات سابقة لاعتداء مباشر من قبل المستعمرين على مركبتي، بعطب الإطارات وخط شعارات عنصرية عليها.

كما أحرق مستعمرون مربكة في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدار استنادي.

