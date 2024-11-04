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مظاهرة ضخمة في واشنطن لإنهاء الابادة الجماعية

11/4/2024 2:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN – تظاهر الآلاف من النشطاء في شوارع العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بإنهاء "الابادة الجماعية" في قطاع غزة، مع تصاعد مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مناطق شمال القطاع منذ منتصف الشهر الماضي.

أكد المشاركون في المسيرة استمرارهم في المسيرات المنددة بالمجازر والمطالبة بوقف "الابادة الجماعية"، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم غد الثلاثاء.

كما اعتصم المئات من طلبة الجامعات أمام مقر الحزب الجمهوري في واشنطن، للمطالبة بفرض حظر على الأسلحة الأميركية المصدرة إلى دولة الاحتلال، والتي تدفعها للاستمرار في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

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