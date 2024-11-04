مظاهرة ضخمة في واشنطن لإنهاء الابادة الجماعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN – تظاهر الآلاف من النشطاء في شوارع العاصمة الأميركية واشنطن، للمطالبة بإنهاء "الابادة الجماعية" في قطاع غزة، مع تصاعد مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مناطق شمال القطاع منذ منتصف الشهر الماضي.
أكد المشاركون في المسيرة استمرارهم في المسيرات المنددة بالمجازر والمطالبة بوقف "الابادة الجماعية"، بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة يوم غد الثلاثاء.
كما اعتصم المئات من طلبة الجامعات أمام مقر الحزب الجمهوري في واشنطن، للمطالبة بفرض حظر على الأسلحة الأميركية المصدرة إلى دولة الاحتلال، والتي تدفعها للاستمرار في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
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