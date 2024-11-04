الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويعتقل شابا
التاريخ
11/4/2024 2:10:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس / PNN
- اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية في المدينة، إن تلك القوات اقتحمت المدينة من حاجز المربعة وشارع تل وانتشرت في احياء وسط المدينة وغربها وفي شارعها الرئيسي.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بناية سكنية في حي المخفية بالمدينة واعتقلت الشاب احمد شبيطة.
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