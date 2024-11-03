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أعزب يشكو لأمير مكة المغالاة في تكاليف الزواج

11/3/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع شاب أعزب من مركز حلي، التابع لمحافظة القنفذة، خطابًا إلى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يشكو فيه من المبالغة والمغالاة في تكاليف الزواج في منطقتهم. وحدد بعض الأمور التي تحتاج إلى تقنين وضبط من أجل التخفيف على الشباب في موضوع الزواج، وعدم المبالغة في تكاليفه.
وقال الدكتور علي الشيخي، عضو المجلس المحلي بالقنفذة، إن الفكرة والمبادرة بدأت من شاب من مركز حلي، ورفعها لسمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، الذي بدوره رحب بالفكرة واعتمدها، وأفاد بأنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة، ليتمكن من تعميم المبادرة على محافظات المنطقة.
توصيات المجلس المحلي بالقنفذة:
- إلزام أصحاب قصور الأفراح والاستراحات المرخصة بتحديد وقت المناسبة، بداية من العصر إلى الساعة 12 ليلا.
- تحديد المهر للجميع، من داخل القبيلة وخارجها، بمبلغ 40 ألف ريال للبكر، و20 ألف ريال للثيب.
- تقديم وجبة العشاء ما بين الساعة 10 و11 مساءً، وعدم المبالغة في إحضار الفرق التي تحيي حفل النساء بحيث لا يتجاوز سعرها 10 آلاف ريال.
- عدم المبالغة في إحضار الفرق الشعبية والشعراء في احتفالات الرجال.
- الاكتفاء بمناسبة واحدة للزواج، وعدم إقامة أي ملحقات بعد حفل الزواج أو قبله.
- إلغاء العادات السلبية المرافقة للزواج، مثل كسوة السمية والخية، وهدايا السمية والصديقة، وحفلات وسهرة الخطوبة، وحفلات وسهرة عقد القران (الملكة)، والاكتفاء بأهل العروسين داخل المنزل.
- إلغاء حفل الوعدية وتوديع العزوبية، وكل ما يتعلق بتزيين الهدايا بالنقود والعقود التي تحمل النقود، والتنقيط على العرسان والمشاركين في الحفل.
- عدم المبالغة في الاحتفالات واستقبال ما يسمى ((المداقيل)) من داخل وخارج القبيلة عند الرجال.
- منع مكبرات الصوت فيما يقام خارج قصور الأفراح (الخدرة) للنساء، والالتزام بالبُعد عن كل ما يخرج عن المألوف.

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