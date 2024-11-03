أعزب يشكو لأمير مكة المغالاة في تكاليف الزواج

(MENAFN
- Al Watan)
رفع شاب أعزب من مركز حلي، التابع لمحافظة القنفذة، خطابًا إلى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، يشكو فيه من المبالغة والمغالاة في تكاليف الزواج في منطقتهم. وحدد بعض الأمور التي تحتاج إلى تقنين وضبط من أجل التخفيف على الشباب في موضوع الزواج، وعدم المبالغة في تكاليفه.
وقال الدكتور علي الشيخي، عضو المجلس المحلي بالقنفذة، إن الفكرة والمبادرة بدأت من شاب من مركز حلي، ورفعها لسمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، الذي بدوره رحب بالفكرة واعتمدها، وأفاد بأنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة، ليتمكن من تعميم المبادرة على محافظات المنطقة.
توصيات المجلس المحلي بالقنفذة:
- إلزام أصحاب قصور الأفراح والاستراحات المرخصة بتحديد وقت المناسبة، بداية من العصر إلى الساعة 12 ليلا.
- تحديد المهر للجميع، من داخل القبيلة وخارجها، بمبلغ 40 ألف ريال للبكر، و20 ألف ريال للثيب.
- تقديم وجبة العشاء ما بين الساعة 10 و11 مساءً، وعدم المبالغة في إحضار الفرق التي تحيي حفل النساء بحيث لا يتجاوز سعرها 10 آلاف ريال.
- عدم المبالغة في إحضار الفرق الشعبية والشعراء في احتفالات الرجال.
- الاكتفاء بمناسبة واحدة للزواج، وعدم إقامة أي ملحقات بعد حفل الزواج أو قبله.
- إلغاء العادات السلبية المرافقة للزواج، مثل كسوة السمية والخية، وهدايا السمية والصديقة، وحفلات وسهرة الخطوبة، وحفلات وسهرة عقد القران (الملكة)، والاكتفاء بأهل العروسين داخل المنزل.
- إلغاء حفل الوعدية وتوديع العزوبية، وكل ما يتعلق بتزيين الهدايا بالنقود والعقود التي تحمل النقود، والتنقيط على العرسان والمشاركين في الحفل.
- عدم المبالغة في الاحتفالات واستقبال ما يسمى ((المداقيل)) من داخل وخارج القبيلة عند الرجال.
- منع مكبرات الصوت فيما يقام خارج قصور الأفراح (الخدرة) للنساء، والالتزام بالبُعد عن كل ما يخرج عن المألوف.
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