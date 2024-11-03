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موافقة شورية مبدئية على ((قانون يحمي الحياة الخاصة))وزير العدل: بلورة تشريعات لتجريم جرائم الذكاء الاصطناعي

11/3/2024 7:17:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أكد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لبلورة‭ ‬قواعد‭ ‬وأنظمة‭ ‬لتجريم‭ ‬الجرائم‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬شكلت‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬النصوص‭ ‬التجريمية‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وقامت‭ ‬بإعداد‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬لأعضائه‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المعاودة‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تحديث‭ ‬النصوص‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬يواجه‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬


وأكد‭ ‬وجود‭ ‬فريق‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تجريم‭ ‬الجرائم‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬التصوير‭ ‬فقط‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬الأطفال،‭ ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬البالغين‭ ‬عليهم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬راشد‭ ‬بونجمة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أن‭ ‬البند‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يغطي‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أعد‭ ‬أو‭ ‬نقل‭ ‬محادثة‭ ‬أو‭ ‬صورة‭ ‬أو‭ ‬فيلم‭ ‬لشخص‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬أو‭ ‬نقله‭ ‬مزيفاً‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬ويغطيه‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

وناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لجريمة‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الفسق،‭ ‬وكذلك‭ ‬جريمة‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار‭ ‬والصور‭ ‬والتعليقات‭ ‬التي‭ ‬تتصل‭ ‬بأسرار‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬نشرها‭ ‬الإساءة‭ ‬إليهم،‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬مشروعا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لجريمة‭ ‬انتهاك‭ ‬حرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬مثل‭ ‬استراق‭ ‬السمع‭ ‬واختلاس‭ ‬النظر‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬غير‭ ‬اللائقة‭ ‬وتسجيل‭ ‬المحادثات‭ ‬الخاصة‭ ‬ونقل‭ ‬الأخبار‭ ‬المسيئة‭ ‬للحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العائلية‭ ‬للأفراد‭ ‬وكذلك‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬الحوادث‭ ‬بدون‭ ‬رضا‭ ‬ذوي‭ ‬الشأن‭.‬

وبعد‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬إعادة‭ ‬مادتين‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬وتأجيل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭.‬

وأكد‭ ‬الشوريون‭ ‬أهمية‭ ‬مشروعي‭ ‬القانونين‭ ‬اللذين‭ ‬يهدفان‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمع‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬لجريمة‭ ‬انتهاك‭ ‬حرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة،‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والأسرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الفوضى‭ ‬الحاصلة‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬الحديثة‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬تدخل‭ ‬صارخ‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ولذلك‭ ‬نؤكد‭ ‬على‭ ‬توافقنا‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬ومع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬370‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لإزالة‭ ‬شبهة‭ ‬عدم‭ ‬الدستورية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬مارس‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬حريات‭ ‬الاشخاص‭ ‬والأمور‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬أفعال‭ ‬التصوير‭ ‬أو‭ ‬النشر‭ ‬أو‭ ‬استراق‭ ‬السمع‭ ‬أو‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬الفجور‭ ‬لا‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬ممارسة‭ ‬الحرية‭ ‬الشخصية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬حقوقا‭ ‬مطلقة،‭ ‬وإنما‭ ‬مقيدة‭ ‬باحترام‭ ‬حريات‭ ‬الأشخاص‭ ‬وخصوصية‭ ‬حياتهم‭ ‬ووجوب‭ ‬احترامها‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬تكثر‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأصبحت‭ ‬البرلمانات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬تشدد‭ ‬العقوبات‭ ‬وتضعها‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الأفعال‭ ‬المجرمة‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يواكب‭ ‬إصدار‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بتشديد‭ ‬العقوبة‭ ‬لجريمة‭ ‬انتهاك‭ ‬حرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬حملة‭ ‬توعوية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والإعلام،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفادي‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬العلم‭ ‬بالتعديل‭ ‬على‭ ‬القانون‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفقرة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬370‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬لمن‭ ‬يلتقط‭ ‬أو‭ ‬ينقل‭ ‬صوراً‭ ‬أو‭ ‬أفلاماً‭ ‬للمرضى،‭ ‬أو‭ ‬للمصابين‭ ‬في‭ ‬الحوادث،‭ ‬مستفسرة‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تظليل‭ ‬وجوه‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬ممن‭ ‬تعرضوا‭ ‬لحوادث‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬شابه‭ ‬أثناء‭ ‬النشر‭ ‬الإعلامي،‭ ‬فهل‭ ‬يتعرض‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬الفعل‭ ‬للمساءلة‭ ‬القانونية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬تظليل‭ ‬الوجوه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يحفظ‭ ‬خصوصية‭ ‬المصابين؟‭ ‬وهل‭ ‬يغطي‭ ‬القانون‭ ‬الضحايا‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الخارج؟‭ ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬ينشر‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يعفيه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬ظلل‭ ‬الصور،‭ ‬وهناك‭ ‬نصوص‭ ‬تشير‭ ‬صراحة‭ ‬وأحكام‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬وضع‭ ‬صورة‭ ‬كاملة‭ ‬أو‭ ‬الاسم‭ ‬كامال‭ ‬لكي‭ ‬يتم‭ ‬الاستدلال‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬تصويره،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬معفياً‭ ‬من‭ ‬المساءلة‭ ‬أو‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفعت‭ ‬عليه‭ ‬الشكوى‭ ‬بذلك‭. ‬الأمر‭ ‬الآخر‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يلازم‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬خبر‭ ‬معين‭ ‬ويضع‭ ‬أعلى‭ ‬الصفحة‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬الصفحة‭ ‬أو‭ ‬ناشر‭ ‬الخبر‭ ‬ليس‭ ‬مسؤولا‭ ‬عما‭ ‬يرد‭ ‬من‭ ‬تعليقات،‭ ‬بل‭ ‬تنعقد‭ ‬عليه‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الموقع‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬أداة‭ ‬النشر‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬السب‭ ‬أو‭ ‬الشتائم‭ ‬أو‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬الخاصة‭ ‬وبالتالي‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬المساءلة‭ ‬بمجرد‭ ‬وضعه‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العبارة‭.‬

ودعت‭ ‬الزايد‭ ‬إلى‭ ‬إحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬باعتبارها‭ ‬تثير‭ ‬الإشكاليات،‭ ‬حيث‭ ‬علم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بتعرض‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬عوائلهم‭ ‬لحوادث‭ ‬أو‭ ‬وفاة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المنصات،‭ ‬مما‭ ‬ترتبت‭ ‬عليه‭ ‬آثار‭ ‬نفسية‭ ‬أو‭ ‬صدمات‭ ‬أو‭ ‬عارض‭ ‬صحي‭ ‬كبير‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الأخبار‭ ‬الموجعة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬تصوير‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬تدخل‭ ‬فيه‭ ‬إقليمية‭ ‬الدولة‭ ‬ومسألة‭ ‬الاختصاص‭ ‬برفع‭ ‬الشكوى‭ ‬حيث‭ ‬تخضع‭ ‬لأمور‭ ‬كثيرة،‭ ‬أهمها‭ ‬أين‭ ‬تم‭ ‬التقاط‭ ‬هذا‭ ‬التصوير‭ ‬ومكان‭ ‬تداوله‭ ‬ونشره،‭ ‬مبينة‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬التصوير‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬فإنه‭ ‬بإمكان‭ ‬من‭ ‬تضرر‭ ‬رفع‭ ‬شكواه‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استفسر‭ ‬الشوري‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والصحفيين‭ ‬والمغردين‭ ‬المرخصين،‭ ‬وأجابه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يستثني‭ ‬أحدا‭.‬

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