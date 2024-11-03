سفارة البحرين في لندن تستضيف حفل استقبال خريجي جامعة البحرين الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استضافت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل استقبال لخريجي الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا (
RCSI )
– جامعة البحرين الطبية بمناسبة مرور 10 سنوات على تخريج دفعة عام2014م، ومرور عشرين عاماً على تأسيس الجامعة الطبية في مملكة البحرين.
وقد أشاد الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، سفير المملكة غير المقيم لدى جمهورية إيرلندا، خلال كلمته، بجهود جامعة البحرين الطبية التابعة للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا ( RCSI ) والتي دعمت منذ تأسيسها قبل عشرين عاماً القطاع الطبي المتنامي في مملكة البحرين من خلال التدريب المهني لمنتسبي الرعاية الصحية بمعايير عالمية، حيث درس فيها أكثر من 3312 خريجاً، بمن فيهم 470 خريجاً يعملون في المملكة المتحدة.
وبهذه المناسبة، هنأ الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة خريجي
دفعة 2014م بجامعة البحرين الطبية
على مرور عشر سنوات على تخريجهم، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
من جانبه، عبر البروفيسور ألفريد نيكلسون، نائب رئيس جامعة البحرين الطبية للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب بخالص الشكر والامتنان لمعالي الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة لاستضافته الكريمة لخريجي الجامعة في سفارة مملكة البحرين والاحتفال بإنجازاتهم المهنية في المملكة المتحدة. كما رحب البروفسور نيكسلون بالخريجين، وتحدث عن آخر المبادرات التي تقوم بها الجامعة، بما في ذلك تطوير المبنى الأكاديمي الجديد.
وخلال كلمته، أفاد السيد سيتفن هاريسون ميرفيلد المدير الإداري لجامعة البحرين الطبية، بالتزام الجامعة بتطوير قادة الرعاية الصحية الذين يحققون التميّز على النطاق الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، مؤكداً على ثقة الجامعة بأن خريجيها سيستمرون في التفوق في مسيرتهم المهنية بما سيكون له من تأثير إيجابي على صعيد الرعاية الصحية على مستوى العالم.
كما ألقى البروفيسور ديفيد مسيلبروك، أستاذ مشارك سابق في طب العائلة بجامعة البحرين الطبية، كلمة بمناسبة مرور عشر سنوات على تخريج دفعة عام 2014م.
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