سفارة البحرين في لندن تستضيف حفل استقبال خريجي جامعة البحرين الطبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)RCSI

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬غير‭ ‬المقيم‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬إيرلندا،‭ ‬خلال‭ ‬كلمته،‭ ‬بجهود‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬التابعة‭ ‬للكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ (‬ RCSI ‭) ‬والتي‭ ‬دعمت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬قبل‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بمعايير‭ ‬عالمية،‭ ‬حيث‭ ‬درس‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3312‭ ‬خريجاً،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬470‭ ‬خريجاً‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬‮

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خريجي‮

‬دفعة‭ ‬2014م‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية

على‭ ‬مرور‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تخريجهم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬البروفيسور‭ ‬ألفريد‭ ‬نيكلسون،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وعميد‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستضافته‭ ‬الكريمة‭ ‬لخريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاحتفال‭ ‬بإنجازاتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬البروفسور‭ ‬نيكسلون‭ ‬بالخريجين،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجامعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬المبنى‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجديد‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته،‭ ‬أفاد‭ ‬السيد‭ ‬سيتفن‭ ‬هاريسون‭ ‬ميرفيلد‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية،‭ ‬بالتزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتطوير‭ ‬قادة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الذين‭ ‬يحققون‭ ‬التميّز‭ ‬على‭ ‬النطاق‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الجامعة‭ ‬بأن‭ ‬خريجيها‭ ‬سيستمرون‭ ‬في‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬بما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬البروفيسور‭ ‬ديفيد‭ ‬مسيلبروك،‭ ‬أستاذ‭ ‬مشارك‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية،‭ ‬كلمة‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬دفعة‭ ‬عام‭ ‬2014م‭.‬

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