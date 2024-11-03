قائد سنتكوم زار تل أبيب بظل تهديدات إيرانية بـهجوم شديد على إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - زار قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، مايكل كوريلا، إسرائيل يوم الخميس الماضي، والتقى مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، حسبما ذكر بين للجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد.
وأضاف البيان أن كوريلا وهليفي "أجريا تقييما في مواضيع أمنية – إستراتيجية، وجهوزية مشتركة في المنطقة، كجزء من الرد على تهديدات في الشرق الأوسط، مع التشديد على إيران"، التي تهدد بالرد على الهجوم الإسرائيلي ضدها "بهجوم شديد".
وزار كوريلا الموقع الذي نصيت فيه بطارية الدفاع الجوي الأميركية "ثاد"، في الأسابيع الأخيرة "بهدف تعزيز الدفاع ضد التهديدات المتوقعة".
وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي مستمر في تعميق العلاقة مع الجيش الأميركي"، بزعم "تعزيز بالاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين".
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