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قائد سنتكوم زار تل أبيب بظل تهديدات إيرانية بـهجوم شديد على إسرائيل

11/3/2024 7:10:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - زار قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، مايكل كوريلا، إسرائيل يوم الخميس الماضي، والتقى مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، حسبما ذكر بين للجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد.

وأضاف البيان أن كوريلا وهليفي "أجريا تقييما في مواضيع أمنية – إستراتيجية، وجهوزية مشتركة في المنطقة، كجزء من الرد على تهديدات في الشرق الأوسط، مع التشديد على إيران"، التي تهدد بالرد على الهجوم الإسرائيلي ضدها "بهجوم شديد".

وزار كوريلا الموقع الذي نصيت فيه بطارية الدفاع الجوي الأميركية "ثاد"، في الأسابيع الأخيرة "بهدف تعزيز الدفاع ضد التهديدات المتوقعة".

وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي مستمر في تعميق العلاقة مع الجيش الأميركي"، بزعم "تعزيز بالاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين".

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