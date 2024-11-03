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135.5 مليار ريال زيادة بقيمة الودائع في البنوك

11/3/2024 4:25:45 AM
(MENAFN- Al Watan) زادت الودائع الادخارية بالبنوك السعودية خلال عام 135.5 مليار ريال، بارتفاع بلغ 16.7%، خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، بعد أن ارتفعت من 811.3 مليار ريال إلى 946.8 مليار ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي أن إجمالي المطلوبات بالبنوك السعودية تجاوز 5.1 تريليونات ريال، مرتفعا من 4.7 تريليونات ريال، وبنمو سنوي قدره 7.5%.
المطلوبات من النقود
زادت مطلوبات البنوك السعودية من النقود 8.4%، مرتفعة من 1.5 تريليون ريال إلى 1.6 تريليون ريال، وشكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مطلوبات النقود، حيث بلغت قيمتها 1.4 تريليون ريال، مرتفعة من 1.3 تريليون ريال، بينما بلغ النقد المتداول خارج المصارف 224.7 مليار ريال، مرتفعا من 207.9 مليار ريال، وبنمو سنوي بلغ 8.1%.
الودائع شبه النقدية
بلغ إجمالي شبه النقود خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.2 تريليون ريال، مرتفعا من 1.1 تريليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 13.5%، مدفوعا بارتفاع الودائع الزمنية والادخارية 16.7%، بعد أن سجلت ارتفاعا من 811.3 مليار ريال إلى 946.8 مليار ريال، بالإضافة للودائع الأخرى شبه النقدية التي ارتفعت 5%، مرتفعة من 313.6 مليار ريال إلى 329.2 مليار ريال.
وسجل مجموع المطلوبات من النقود وشبه النقود نموا إجماليا بلغ 10.5%، بعد أن ارتفعت من 2.6 تريليون ريال إلى 2.9 تريليون ريال.
انخفاض الودائع الحكومية
سجلت الودائع الحكومية انخفاضا بـ7.5%، منخفضة من 463.9 مليار ريال إلى 429 مليار ريال، بينما ارتفعت البنود الأخرى من مطلوبات البنوك 6.7%، مرتفعة من 1.6 تريليون ريال إلى 1.7 تريليون ريال.
وعلى الرغم من انخفاض الودائع الحكومية، فإن النمو الإجمالي في المطلوبات لا يزال مستمرًا، مما يعكس زيادة في الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص والبنوك المحلية، ودور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد. ويتماشى هذا التراجع مع توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري في مشروعات حيوية، ما قد يؤدي إلى توجيه بعض الودائع الحكومية نحو برامج تنموية واستثمارية مباشرة، بدلًا من الاحتفاظ بها داخل النظام المصرفي.
استقرار القطاع المالي
تمثل هذه الأرقام مؤشرا على استمرار النمو في مطلوبات البنوك السعودية، مما يعكس زيادة الثقة والاستقرار في القطاع المالي السعودي، إلى جانب ارتفاع النشاط الاقتصادي المحلي، بينما يُظهر نمو الودائع، وتزايد السيولة المتاحة في النظام المصرفي، تعزيزا للمناخ الاستثماري، والقدرة التمويلية للبنوك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الاحتفاظ بالسيولة
يعكس الارتفاع في مطلوبات النقود والتزايد الكبير في الودائع تحت الطلب من جهة، وشبه النقود من جهة أخرى، اتجاه الأفراد والشركات نحو الاحتفاظ بسيولة عالية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المحتملة، والاستفادة من السياسات المصرفية الداعمة الودائع. كما يُظهر تنوع الطلب على النقود وشبه النقود مدى اعتماد الاقتصاد السعودي على تمويل العمليات التجارية، وتوفير السيولة لمختلف القطاعات.
المطلوبات حسب المسح النقدي للبنك المركزي السعودي خلال الربع الثالث 2024 ونسبة النمو السنوي ((بالمليون ريال)):
النقود:
النقد المتداول خارج المصارف = 8.1%
الربع الثالث 2023 = 207.978
الربع الثالث 2024 = 224.782
الودائع تحت الطلب = 8.5%
الربع الثالث 2023 = 1.330.394
الربع الثالث 2024 = 1.442.761
المجموع = 8.4%
الربع الثالث 2023 = 1.538.371
الربع الثالث 2024 = 1.667.542
شبه النقود:
الودائع الزمنية والادخارية = 16.7%
الربع الثالث 2023 = 811.312
الربع الثالث 2024 = 946.866
الودائع الأخرى شبه النقدية = 5%
الربع الثالث 2023 = 313.642
الربع الثالث 2024 = 329.253
المجموع = 13.4%
الربع الثالث 2023 = 1.124.954
الربع الثالث 2024 = 1.276.119
مجموع النقود+ شبه النقود = 10.5%
الربع الثالث 2023 = 2.663.326
الربع الثالث 2024 = 2.943.661
ودائع حكومية = -7.5%
الربع الثالث 2023 = 463.900
الربع الثالث 2024 = 429.075
بنود أخرى = 6.7%
الربع الثالث 2023 = 1.649.086
الربع الثالث 2024 = 1.760.070
إجمالي المطلوبات = 7.5%
الربع الثالث 2023 = 4.776.311
الربع الثالث 2024 = 5.132.806

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