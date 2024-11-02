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العرب والانتخابات الأمريكية

11/2/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعد‭ ‬يومين‭ ‬ستجرى‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وكامالا‭ ‬هاريس‭.‬

ربما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬أكبر‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬أمريكية‭ ‬يصعب‭ ‬جدا‭ ‬التكهن‭ ‬بمن‭ ‬سيفوز‭ ‬فيها‭. ‬بحسب‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي،‭ ‬المرشحان‭ ‬حظوظهما‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا،‭ ‬والمجتمع‭ ‬الأمريكي‭ ‬منقسم‭ ‬انقساما‭ ‬بشكل‭ ‬متساو‭ ‬تقريبا‭ ‬بينهما‭.‬

عموما،‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬أمريكية‭ ‬يثار‭ ‬التساؤل‭: ‬أي‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬أفضل‭ ‬للعرب‭ ‬ومن‭ ‬مصلحتهم‭ ‬أن‭ ‬يفوز؟

الحقيقة‭ ‬ان‭ ‬طرح‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬معنى‭. ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬فارق‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعرب‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬مرشح‭ ‬جمهوري‭ ‬او‭ ‬ديمقراطي‭. ‬ان‭ ‬لم‭ ‬ندرك‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬فكأننا‭ ‬لم‭ ‬نتعلم‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬خبرتنا‭ ‬المريرة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬ديمقراطية‭ ‬او‭ ‬جمهورية‭. ‬يصح‭ ‬هذا‭ ‬خصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الكبرى،‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭.‬

يكفي‭ ‬ان‭ ‬نتأمل‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

تقليديا،‭ ‬كان‭ ‬اعتقادا‭ ‬شائعا‭ ‬أن‭ ‬الإدارات‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬أكثر‭ ‬تفهما‭ ‬للحقوق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إدارة‭ ‬جمهورية‭. ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬طبيعة‭ ‬التحالف‭ ‬الأمريكي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭.‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬نسف‭ ‬هذا‭ ‬الاعتقاد‭ ‬تماما‭.‬

لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الحديث‭ ‬مجددا‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة،‭ ‬فالكل‭ ‬يعلم‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بدعم‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وانما‭ ‬شاركت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تشارك‭ ‬مشاركة‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والابادة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬هذا‭ ‬أشنع‭ ‬مما‭ ‬فعلته‭ ‬أي‭ ‬إدارة‭ ‬أمريكية‭ ‬سابقة‭.‬

ما‭ ‬فعلته‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬جرائم‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وانما‭ ‬بحق‭ ‬كل‭ ‬العرب‭. ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬ابادة‭ ‬غزة‭ ‬تظهر‭ ‬احتقارا‭ ‬للعرب‭ ‬واستهتارا‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬له‭ ‬بأي‭ ‬مصلحة‭ ‬عربية‭.‬

لو‭ ‬كانت‭ ‬الإدارة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬ادارة‭ ‬جمهورية،‭ ‬أغلب‭ ‬الظن‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬ستفعل‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بالضبط‭.‬

وغير‭ ‬هذا،‭ ‬أكبر‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭ ‬العربي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬إدارات‭ ‬أمريكية‭ ‬ديمقراطية‭.. ‬غزو‭ ‬واحتلال‭ ‬العراق‭ ‬بكل‭ ‬المصائب‭ ‬التي‭ ‬ترتبت‭ ‬عليه‭.. ‬مخطط‭ ‬إسقاط‭ ‬نظم‭ ‬الحكم‭ ‬العربية‭ ‬وإغراق‭ ‬دولنا‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬والدمار‭ ‬في‭ ‬2011‭.‬

المهم‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬لا‭ ‬فرق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬من‭ ‬سيفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الحالية‭.‬

ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬تحديدا‭ ‬يجد‭ ‬العرب‭ ‬الأمريكيون‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭. ‬هم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬في‭ ‬أغلبهم‭ ‬التصويت‭ ‬لهاريس‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭. ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬هم‭ ‬يعرفون‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬ليس‭ ‬أفضل‭ ‬حالا‭ ‬من‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭. ‬لذلك‭ ‬نجد‭ ‬ارتباكا‭ ‬شديدا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬الأمريكيين‭ ‬العرب‭ ‬حول‭ ‬لمن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يصوتوا،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المصلحة‭ ‬تقضي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬التصويت‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭.‬

المهم‭ ‬اننا‭ ‬نقول‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬لننبه‭ ‬إلى‭ ‬أمرين‭:‬

الأول‭: ‬أن‭ ‬الضعف‭ ‬والعجز‭ ‬والتشرذم‭ ‬العربي‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬ديمقراطيين‭ ‬او‭ ‬جمهوريين،‭ ‬على‭ ‬الاستهانة‭ ‬بنا‭ ‬وبمصالحنا‭ ‬وحتى‭ ‬مشاعرنا‭ ‬الانسانية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لغزة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يعنيه‭ ‬ذلك‭.‬

الثاني‭: ‬أنه‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬لأن‭ ‬يتوقف‭ ‬العرب‭ ‬عن‭ ‬انتظار‭ ‬ان‭ ‬تتفضل‭ ‬أي‭ ‬إدارة‭ ‬أمريكية‭ ‬أيا‭ ‬كانت،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬او‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬علينا‭ ‬بمواقف‭ ‬او‭ ‬سياسات‭ ‬تراعي‭ ‬مصالحنا‭ ‬او‭ ‬قضايانا‭ ‬العادلة‭.‬

آن‭ ‬الأوان‭ ‬لأن‭ ‬نراهن‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬قوتنا‭ ‬العربية‭ ‬الذاتية،‭ ‬وعلى‭ ‬قدراتنا‭ ‬وإمكانياتنا‭.‬

هذا‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭ ‬ونحمي‭ ‬شعوبها‭.‬

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