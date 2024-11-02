ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة الى 43314 شهيدا و102019 مصابا

MENAFN - Palestine News ) - 55 شهيدا و192 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة/PNN-

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة إلى 43314 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى و102019، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 55 مواطنا، وإصابة 192 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.