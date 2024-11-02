طائرة مسيرة من لبنان تصيب مصنعا شمال إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أصابت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، السبت، مصنعا بمنطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل، بعدما فشلت مروحيات ومقاتلات إسرائيلية في اعتراضها على مدى نحو 40 دقيقة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه عبر منصة إكس: "بعد الإنذارات من تسلل طائرات معادية التي تم تفعيلها قبل فترة قصيرة، تم تحديد عدة أهداف جوية مشبوهة انطلقت من لبنان، ونجح سلاح الجو في اعتراض هدف واحد، وتم تحديد عمليات سقوط في المنطقة".

وفي بياناته، عادة ما يُطلق الجيش الإسرائيلي "أهدافا جوية مشبوهة" على الطائرات المسيرة.

وأضاف الجيش: "خلال الحدث، قامت القوات الجوية بعدة محاولات اعتراض، وتم تفعيل التحذيرات من إطلاق صواريخ بسبب الخوف من سقوط شظايا صواريخ الاعتراض".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 3-4 طائرات مسيرة تسللت من لبنان إلى الشمال.

وأضافت: "بعد أكثر من نصف ساعة من دوي صفارات الإنذار أعلنت قيادة الجبهة الداخلية تابعة لجيش الاحتلال أن الحادث قد انتهى".

وذلك بعد دخول 3-4 طائرات من لبنان تم اعتراض إحداها، وجرى الإبلاغ عن عدد من عمليات السقوط، إحداها أصابت مصنعا في منطقة أخزيف بالجليل الغربي، وفق الإذاعة.

ولم تكشف إذاعة الجيش عن مكان سقوط المسيرات الأخرى، لكنها قالت قبل ذلك بوقت قصير إن إحدى المسيرات رُصدت وهي تحلق فوق قاعدة "رمات ديفيد" الجوية جنوب شرق حيفا.

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن سقوط المسيرة على المصنع في منطقة أخزيف، لم يسفر عن وقوع إصابات.

وبثت منصات إسرائيلية على تلغرام صورا لضرر كبير لحق بالمصنع، الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وعلى مدى نحو 40 دقيقة دوت صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات شمال إسرائيل بما في ذلك عكا وحيفا وخليج حيفا ونهاريا للتحذير من تسلل طائرات مسيرة.

وحتى الساعة 07:40 تغ، لم يتبن "حزب الله" إطلاق المسيرات، وهو الذي يطلق يوميا صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات في إسرائيل.