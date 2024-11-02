محافظ نابلس: المستعمرون يرتكبون مجازر واعدامات بحق أشجار الزيتون في قرى وبلدات الريف الجنوبي

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN- قال محافظ نابلس غسان دغلس، إن المستعمرين يرتكبون مجازر واعدامات بحق أشجار الزيتون، خاصة في الريف الجنوبي للمحافظة.

وأضاف دغلس في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، إن ما تتعرض له الأراضي والقرى من اعتداءات المستعمرين خلال مواسم الزيتون لم يسبق له مثيل، وما حدث خلال الأسبوع الماضي في قرى نابلس، وخاصة جالود، وقصرة، بقطع مئات الأشجار، التي تقدر أعمارها بمئات السنين، لا يمكن وصفه إلا بالمجزرة.

وأشار إلى أن المستعمرين يواصلون اعتداءاتهم بحق المزارعين، وممتلكاتهم، ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون.

وناشد دغلس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل للجم هذه الاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا، والتي طالت أكثر الأشجار رمزية للفلسطيني، داعيا المواطنين للصمود، والثبات في هذه الأراضي، وعدم التخلي عنها، لتصبح مرتعا للمستعمرين.

وأشاد بالحملات الشعبية التي أطلقت من أجل مساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون، التي من شأنها تعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه، وتوثيق ما يجري من اعتداءات المستعمرين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرين، منذ بداية موسم قطف الزيتون أكثر من 253 اعتداء، منها 184 اعتداء شمال الضفة، و113 اعتداءً تركزت في محافظة نابلس.