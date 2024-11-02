Saturday, 02 November 2024 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ نابلس: المستعمرون يرتكبون مجازر واعدامات بحق أشجار الزيتون في قرى وبلدات الريف الجنوبي

11/2/2024 7:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- قال محافظ نابلس غسان دغلس، إن المستعمرين يرتكبون مجازر واعدامات بحق أشجار الزيتون، خاصة في الريف الجنوبي للمحافظة.

وأضاف دغلس في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، إن ما تتعرض له الأراضي والقرى من اعتداءات المستعمرين خلال مواسم الزيتون لم يسبق له مثيل، وما حدث خلال الأسبوع الماضي في قرى نابلس، وخاصة جالود، وقصرة، بقطع مئات الأشجار، التي تقدر أعمارها بمئات السنين، لا يمكن وصفه إلا بالمجزرة.

وأشار إلى أن المستعمرين يواصلون اعتداءاتهم بحق المزارعين، وممتلكاتهم، ويمنعونهم من الوصول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون.

وناشد دغلس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل للجم هذه الاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا، والتي طالت أكثر الأشجار رمزية للفلسطيني، داعيا المواطنين للصمود، والثبات في هذه الأراضي، وعدم التخلي عنها، لتصبح مرتعا للمستعمرين.

وأشاد بالحملات الشعبية التي أطلقت من أجل مساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون، التي من شأنها تعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه، وتوثيق ما يجري من اعتداءات المستعمرين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرين، منذ بداية موسم قطف الزيتون أكثر من 253 اعتداء، منها 184 اعتداء شمال الضفة، و113 اعتداءً تركزت في محافظة نابلس.

MENAFN02112024000205011050ID1108843833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث