الأغذية العالمي: الأونروا هي العمود الفقري بغزة ولا يمكن أن نحل محلها

MENAFN - Palestine News ) برلين/PNN - أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في برلين مارتن فريك، أن البرنامج لا يمكن أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

وأوضح

في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الأونروا تضطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج تنفيذها، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية.

وبحسب الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي، أشار فريك إلى أن "الأونروا" تعتبر العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية.

وتأتي هذه التصريحات عقب قرار "الكنيست" الإسرائيلية حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، الأمر الذي اعتبره فريك تهديدًا مباشرًا للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتطلب استجابة شاملة، مشددًا على أن حظر "الأونروا" سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة.