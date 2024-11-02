إعلام إسرائيلي: الجيش يكذب ولم يحقق الانتصار العظيم بغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أكد محللون عسكريون إسرائيليون تحدثوا لوسائل إعلامهم أن جيش الاحتلال لا يحقق أي تقدم يُذكر، وأن زعمه تدمير 50% من الأنفاق هو مجرد أكاذيب.

وقال يتسحاق بريك، قائد الفيلق الجنوبي والكليات العسكرية -سابقا- إن الاقتحامات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة "لا تحقق أي تقدم ولا يمكن من خلالها القضاء على حركة حماس بشكل تام.. فهم اليوم موجودون في الأنفاق".



وأضاف: "وخلافا لما يقول الجيش إنه دمر 50% من الأنفاق.. هذا هراء وأكاذيب.. فهم داخل الأنفاق ويخرجون من فتحاتها ولا يقاتلون وجها لوجه كما يقولون في الجيش"، في إشارة منه إلى مقاتلي "حماس" في قطاع غزة.

وشكك بريك في "الانتصار العظيم" الذي يزعم الجيش الإسرائيلي أنه حققه بجباليا في شمالي قطاع غزة، وقال إن الجيش "يمثل علينا ويمنحنا الشعور أنه حقق انتصارا كبيرا.. أي انتصار عظيم !".

وقال إن جيش الاحتلال لا يستطيع البقاء في المناطق التي احتلها، "ولا يوجد ما يبحثون عنه هناك.. إنهم فقط يتعرضون للقتل ولا يحققون شيئا".

كما أكد أن معظم الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي هم أبرياء.

وحول محاولات التوصل إلى تسوية أو وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، أوضح يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في قناة 12 أن هذا الموضوع هو خيار حزبي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "فقد أوصت أجهزة الأمن أنه تم الاقتراب كما يبدو من استنفاد العملية البرية في جنوب لبنان ، لكن هناك اعتبار حزبي لدى نتنياهو".

ومن جهتها قالت دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في قناة 12 "إن حركة حماس وحتى بعد استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار لم تتزحزح عن مواقفها، وإن هناك من ظن أن اغتيال السنوار يمكن أن يؤدي إلى بعض المرونة في إسرائيل ، لكننا نرى أن ذلك لم يحدث".

وأوضحت "أن وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي تحدثا بشكل شديد الوضوح عن الواجب الأخلاقي لدولة إسرائيل للتحرك الآن، لكن ذلك لم يحدث".