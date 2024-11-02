إعلام إسرائيلي: الجيش يكذب ولم يحقق الانتصار العظيم بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أكد محللون عسكريون إسرائيليون تحدثوا لوسائل إعلامهم أن جيش الاحتلال لا يحقق أي تقدم يُذكر، وأن زعمه تدمير 50% من الأنفاق هو مجرد أكاذيب.
وقال يتسحاق بريك، قائد الفيلق الجنوبي والكليات العسكرية -سابقا- إن الاقتحامات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة "لا تحقق أي تقدم ولا يمكن من خلالها القضاء على حركة حماس بشكل تام.. فهم اليوم موجودون في الأنفاق".
وأضاف: "وخلافا لما يقول الجيش إنه دمر 50% من الأنفاق.. هذا هراء وأكاذيب.. فهم داخل الأنفاق ويخرجون من فتحاتها ولا يقاتلون وجها لوجه كما يقولون في الجيش"، في إشارة منه إلى مقاتلي "حماس" في قطاع غزة.
وشكك بريك في "الانتصار العظيم" الذي يزعم الجيش الإسرائيلي أنه حققه بجباليا في شمالي قطاع غزة، وقال إن الجيش "يمثل علينا ويمنحنا الشعور أنه حقق انتصارا كبيرا.. أي انتصار عظيم !".
وقال إن جيش الاحتلال لا يستطيع البقاء في المناطق التي احتلها، "ولا يوجد ما يبحثون عنه هناك.. إنهم فقط يتعرضون للقتل ولا يحققون شيئا".
كما أكد أن معظم الفلسطينيين الذين يعتقلهم الجيش الإسرائيلي هم أبرياء.
وحول محاولات التوصل إلى تسوية أو وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، أوضح يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في قناة 12 أن هذا الموضوع هو خيار حزبي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "فقد أوصت أجهزة الأمن أنه تم الاقتراب كما يبدو من استنفاد العملية البرية في جنوب لبنان ، لكن هناك اعتبار حزبي لدى نتنياهو".
ومن جهتها قالت دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في قناة 12 "إن حركة حماس وحتى بعد استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار لم تتزحزح عن مواقفها، وإن هناك من ظن أن اغتيال السنوار يمكن أن يؤدي إلى بعض المرونة في إسرائيل ، لكننا نرى أن ذلك لم يحدث".
وأوضحت "أن وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي تحدثا بشكل شديد الوضوح عن الواجب الأخلاقي لدولة إسرائيل للتحرك الآن، لكن ذلك لم يحدث".
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