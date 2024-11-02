الاحتلال يجبر المزارعين على إخلاء أراضيهم في يانون جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين
على إخلاء أراضيهم في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي التي يقطف فيها المزارعون الزيتون شرق يانون، وأجبروهم على اخلائها، عقب الاستيلاء على مفارش ومعدات خاصة بقطف الزيتون.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون، منذ بداية موسم قطف الزيتون أكثر من 253 اعتداء، منها 184 اعتداء شمال الضفة، و113 اعتداء تركزت في محافظة نابلس.
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