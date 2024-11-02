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الاحتلال يجبر المزارعين على إخلاء أراضيهم في يانون جنوب نابلس

11/2/2024 7:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين على إخلاء أراضيهم في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، إن قوات الاحتلال اقتحمت الأراضي التي يقطف فيها المزارعون الزيتون شرق يانون، وأجبروهم على اخلائها، عقب الاستيلاء على مفارش ومعدات خاصة بقطف الزيتون.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون، منذ بداية موسم قطف الزيتون أكثر من 253 اعتداء، منها 184 اعتداء شمال الضفة، و113 اعتداء تركزت في محافظة نابلس.

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