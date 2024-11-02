الثقافة: إعلان بلفور سيظل شاهدا على الظلم ودافعا لمواصلة النضال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أكدت وزارة الثقافة "أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا، حاملا إرث أجداده، متمسكا بأرضه وهويته، وأن وعد بلفور سيظل شاهدا على الظلم، ودافعا لمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال الكامل".

وقالت الوزارة في بيان، صدر اليوم، "في مثل هذا اليوم من عام 1917، صدر إعلان بلفور، الذي شكّل بداية لواحدة من أكثر المآسي التاريخية ظلما، حيث منح من لا يملك أرضا لمن لا يستحق، تاركا الشعب الفلسطيني يعاني من آثار هذا الوعد المشؤوم حتى يومنا هذا.

وأكدت ضرورة التذكير بهذا التاريخ الجائر، الذي لم يكن مجرد وثيقة، بل بداية

لمعاناة شعب، وصراع طويل من أجل الحرية والكرامة، وللتأكيد على أهمية التمسك بالحقوق التاريخية، وعدم التنازل عن حق العودة، ورفض كل محاولات طمس الهوية الفلسطينية.

وأكدت مواصلة العمل لتعزيز الوعي بتراثنا الثقافي والنضالي، وإبراز الرواية الفلسطينية الحقيقية، من خلال الأعمال الفنية والإبداعية والمبادرات الثقافية التي تخلد ذكرى شهدائنا وأرضنا المسلوبة، وأنها ستواجه كل محاولات طمس الهوية، وتزوير الرواية الأصلية.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، والعمل الجاد من أجل تحقيق العدالة التي طال انتظارها.

كما دعت أحرار العالم للوقوف إلى جانب شعبنا، ودعم حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على أرضه الفلسطينية.