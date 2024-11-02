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مستعمرون يهاجمون تجمع شلال العوجا والاحتلال يعتقل 3 مواطنين

11/2/2024 7:09:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا التجمع، واعتدوا على سكانه بالضرب، وأثاروا حالة من الذعر والرعب بين الأطفال والنساء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد إسحاق، ونجلي شقيقيه جمال وموسى أحمد إسحاق.

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