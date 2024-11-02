مستعمرون يهاجمون تجمع شلال العوجا والاحتلال يعتقل 3 مواطنين
التاريخ
11/2/2024 7:09:49 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN- هاجم مستعمرون، اليوم السبت، تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا التجمع، واعتدوا على سكانه بالضرب، وأثاروا حالة من الذعر والرعب بين الأطفال والنساء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد إسحاق، ونجلي شقيقيه جمال وموسى أحمد إسحاق.
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