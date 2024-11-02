PNN فيديو: اركض على الجدار فعالية ركض في بيت لحم بالتزامن مع فعاليات دولية لرفض جرائم الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/ نفذت مؤسسة امانة الأراضي المقدسة ومركز وئام لحل النزاعات بالشاركة مع مبادرة الحق في الحركة نشاطا للركض اليوم الجمعة تحت شعار اركض الجدار 2024 في اطار فعاليات محلية ودولية بالتوازي مع فعاليات ركض عالمية نظمتها مؤسسة اموس ترست البريطانية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة لانهاء الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على أهلنا في قطاع غزة

وقال الياس دعيس مدير مؤسسة هولي لاند ترست ان هذه الفعالية تاتي للتعبير عن رفض شعبنا الفلسطيني وكل القوى والمؤسسات والفعاليات الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في غزة والضفة الغربية موضحا ان الفكرة تهدف للتاكيد على حقوق شعبنا سواء حق العودة او حرية العبادة والحركة والوصول.

وأضاف ان الفعالية تقام بالتوازي مع فعاليات ركض بعنوان اركض على الجدار في عدة مدن وعواصم اهما لندن حيث تنظم الفعالية مؤسسة اموس ترست البريطانية والتي تعمل على جمع تبرعات لدعم مشاريع إعادة بناء المنازل التي يهدمها الاحتلال الإسرائيلي موضحا ان ريع هذه الفعالية سيخصص لاسناد شعبنا في غزة والضفة.

من ناحيته قال عماد نصار من مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات ان رسالة هذه الفعالية هي رسالة سلام من شعب فلسطين للعالم اجمع ورسالة تأكيد على رفض كل من يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة وهي دعوة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك ومنع إسرائيل من مواصلة ما ترتكب من جرائم.

هذا وشارك اكثر من مئة متسابق ومتسابقة فلسطينيون ومتضامنون أجانب حيث انطلقت الفعالية من ساحة المهد وسارت باتجاه مدخل بيت لحم الشمالي حيث الجدار العنصري الذي يخنق بيت لحم وانتهت على مدخل مخيم عايدة امام مفتاح العودة للتاكيد على الحقوق الفلسطينية أهمها الحق العودة والحركة >

وقال سعيد زرزر مدير البرامج في مؤسسة هولي لاند ترست ان 120 متسابق ومتسابقة محليين ودوليين خرجوا اليوم في بيت لحم انطلاقا من ساحة المهد وصولا الى مدخل المدينة حيث جدار الفصل العنصري للتعبير عن رفضهم لإجراءات وممارسات الاحتلال وتذكير العالم بالحصار الذي تعاني منه بيت لحم.

وأضاف ان الفعالية تخللها وقفتان الأولى على جدار الفصل العنصري والثانية عند مفتاح وبوابة العودة على مدخل مخيم عايدة للتاكيد على حق شعبنا بالحركة وحرية العبادة والصول الى القدس اما الوقفة امام بوابة العودة فهي رسالة تأكيد على تمسك شعبنا بحقوقه وثوابته الوطنية وعلى راسها حق العودة.

المشاركون الفلسطينيون بدورهم اكدوا ان هذه الفعالية تمثل فرصة بالنسبة لهم للتعبير عن حقهم في رفض جرائم الاحتلال بقطاع غزة والضفة الغربية من خلال نشاطات رياضية تؤكد على الحقوق الفلسطينية.

وقال عصام قمصية نقابي وناشط فلسطيني ان رسالة مشاركته في الفعالية تمثل تأكيد على التمسك بالحقوق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ورفض كل المخططات والمؤامرات الاسرائيلية.

من ناحيته قال نائل العزة وهو احد المشاركين بالفعالية انه شارك بها من اجل اخذ فرصة للتعبير عما يجول في قلوب أبناء شعبنا الفلسطيني من ظل وقهر موضحا انها فرصة أيضا للتعبير عن تماسكنا وتضامنا مع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية الذين يتعرضون لابشع صور التعذيب الإسرائيلي.



من ناحيتها قالت كارن وهي متضامنة أمريكية ان مشاركها في الفعالية ومشاركة الاف من المتضامنين اليوم في فلسطين وخارجها تهدف للتاكيد على حقوق الفلسطينين بارضهم مع الدعوة لكل المجتمعات الغربية لرفض الظلم والاضطهاد الذي يتعرض اليه الفلسطينيون>

وقالت كارين :"انا لا اتفهم ان تقوم أي حكومة بما فيها حكومتي الامريكية بدعم أي كيان او حكومة تضهد وتحتل وتقتل شعب اخر وانا فخورة لوجودي هنا ودعمي وتضامني مع الشعب الفلسطيني لانه يمثل الأمريكيين الذين يؤمنون بمبادئ الحرية والعدالة التي نص عليها الدستور الأمريكي ولذلك فهم مطالبون برفع صوتهم والتحدث ورفض الظلم".