PNN فيديو: اركض على الجدار فعالية ركض في بيت لحم بالتزامن مع فعاليات دولية لرفض جرائم الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN/ نفذت مؤسسة امانة الأراضي المقدسة ومركز وئام لحل النزاعات بالشاركة مع مبادرة الحق في الحركة نشاطا للركض اليوم الجمعة تحت شعار اركض الجدار 2024 في اطار فعاليات محلية ودولية بالتوازي مع فعاليات ركض عالمية نظمتها مؤسسة اموس ترست البريطانية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة لانهاء الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على أهلنا في قطاع غزة
وقال الياس دعيس مدير مؤسسة هولي لاند ترست ان هذه الفعالية تاتي للتعبير عن رفض شعبنا الفلسطيني وكل القوى والمؤسسات والفعاليات الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في غزة والضفة الغربية موضحا ان الفكرة تهدف للتاكيد على حقوق شعبنا سواء حق العودة او حرية العبادة والحركة والوصول.
وأضاف ان الفعالية تقام بالتوازي مع فعاليات ركض بعنوان اركض على الجدار في عدة مدن وعواصم اهما لندن حيث تنظم الفعالية مؤسسة اموس ترست البريطانية والتي تعمل على جمع تبرعات لدعم مشاريع إعادة بناء المنازل التي يهدمها الاحتلال الإسرائيلي موضحا ان ريع هذه الفعالية سيخصص لاسناد شعبنا في غزة والضفة.
من ناحيته قال عماد نصار من مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات ان رسالة هذه الفعالية هي رسالة سلام من شعب فلسطين للعالم اجمع ورسالة تأكيد على رفض كل من يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة وهي دعوة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك ومنع إسرائيل من مواصلة ما ترتكب من جرائم.
هذا وشارك اكثر من مئة متسابق ومتسابقة فلسطينيون ومتضامنون أجانب حيث انطلقت الفعالية من ساحة المهد وسارت باتجاه مدخل بيت لحم الشمالي حيث الجدار العنصري الذي يخنق بيت لحم وانتهت على مدخل مخيم عايدة امام مفتاح العودة للتاكيد على الحقوق الفلسطينية أهمها الحق العودة والحركة >
وقال سعيد زرزر مدير البرامج في مؤسسة هولي لاند ترست ان 120 متسابق ومتسابقة محليين ودوليين خرجوا اليوم في بيت لحم انطلاقا من ساحة المهد وصولا الى مدخل المدينة حيث جدار الفصل العنصري للتعبير عن رفضهم لإجراءات وممارسات الاحتلال وتذكير العالم بالحصار الذي تعاني منه بيت لحم.
وأضاف ان الفعالية تخللها وقفتان الأولى على جدار الفصل العنصري والثانية عند مفتاح وبوابة العودة على مدخل مخيم عايدة للتاكيد على حق شعبنا بالحركة وحرية العبادة والصول الى القدس اما الوقفة امام بوابة العودة فهي رسالة تأكيد على تمسك شعبنا بحقوقه وثوابته الوطنية وعلى راسها حق العودة.
المشاركون الفلسطينيون بدورهم اكدوا ان هذه الفعالية تمثل فرصة بالنسبة لهم للتعبير عن حقهم في رفض جرائم الاحتلال بقطاع غزة والضفة الغربية من خلال نشاطات رياضية تؤكد على الحقوق الفلسطينية.
وقال عصام قمصية نقابي وناشط فلسطيني ان رسالة مشاركته في الفعالية تمثل تأكيد على التمسك بالحقوق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ورفض كل المخططات والمؤامرات الاسرائيلية.
من ناحيته قال نائل العزة وهو احد المشاركين بالفعالية انه شارك بها من اجل اخذ فرصة للتعبير عما يجول في قلوب أبناء شعبنا الفلسطيني من ظل وقهر موضحا انها فرصة أيضا للتعبير عن تماسكنا وتضامنا مع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية الذين يتعرضون لابشع صور التعذيب الإسرائيلي.
من ناحيتها قالت كارن وهي متضامنة أمريكية ان مشاركها في الفعالية ومشاركة الاف من المتضامنين اليوم في فلسطين وخارجها تهدف للتاكيد على حقوق الفلسطينين بارضهم مع الدعوة لكل المجتمعات الغربية لرفض الظلم والاضطهاد الذي يتعرض اليه الفلسطينيون>
وقالت كارين :"انا لا اتفهم ان تقوم أي حكومة بما فيها حكومتي الامريكية بدعم أي كيان او حكومة تضهد وتحتل وتقتل شعب اخر وانا فخورة لوجودي هنا ودعمي وتضامني مع الشعب الفلسطيني لانه يمثل الأمريكيين الذين يؤمنون بمبادئ الحرية والعدالة التي نص عليها الدستور الأمريكي ولذلك فهم مطالبون برفع صوتهم والتحدث ورفض الظلم".
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