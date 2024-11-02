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اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو إثر تسريب معلومات أمنية حساسة

11/2/2024 5:12:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- كشفت القناة 13 العبرية عن اعتقال أشخاص بمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة.

وقالت القناة إن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة، وهو ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.

في المقابل، قال ديوان نتنياهو إنه كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف أن رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري.

لكن ديوان نتنياهو أكد لاحقا أنه لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أي موظف من ديوان رئيس الوزراء بخصوص قضية التسريبات.

من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن تحقيقات تجري بشأن احتمال تلقي مسربي المعلومات الأمنية أوامر من مسؤولين أعلى منهم مرتبة.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة هآرتس، الجمعة، تفاصيل فضيحة أمنية لنتنياهو، تتعلق بتعيين متحدث باسمه شارك في جلسات أمنية حساسة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الفضيحة الأمنية الجديدة لرئيس الوزراء تتعلق بتعيين متحدث باسم نتنياهو دون إشراف أمني.

وأوضحت أن المتحدث، الذي لم تكشف عن اسمه، شارك في جلسات أمنية حساسة.

وذكرت أن المتحدث باسم نتنياهو سرّب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.
المصدر: وكالات

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