الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، أمام المتوجهين إلى طوباس، ما خلق أزمة مركبات خانقة.

ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية، واغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين من طوباس إلى الأغوار، والعكس.