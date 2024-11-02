الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس
التاريخ
11/2/2024 5:12:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.
وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، أمام المتوجهين إلى طوباس، ما خلق أزمة مركبات خانقة.
ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية، واغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين من طوباس إلى الأغوار، والعكس.
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