Saturday, 02 November 2024 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

11/2/2024 5:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، أمام المتوجهين إلى طوباس، ما خلق أزمة مركبات خانقة.

ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية، واغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين من طوباس إلى الأغوار، والعكس.

MENAFN02112024000205011050ID1108843716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث