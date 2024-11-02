خامنئي يتوعد إسرائيل وأميركا مجددا برد قاس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طهران / PNN- أدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية إيران، علي خامنئي، صباح اليوم السبت، بتصريحات شديدة اللهجة حول مواجهة بلاده للاستكبار العالمي، قائلا: "سنفعل كل ما يلزم في مواجهة الاستكبار سواء من الناحية العسكرية والتسليح أو من الناحية السياسية".
وأضاف خامنئي: "الشعب الإيراني والمسؤولون لن يتوانوا أبدا في مواجهة الاستكبار العالمي والجهاز المجرم الحاكم على النظام العالمي".
وأشار إلى أن "القضية ليست قضية انتقام فقط، وإنما التحرك بمنطق والمواجهة المنطبقة مع الدين والأخلاق والشرع والقوانين الدولية"، وأكد قائلا "القضية هي مواجهة الظلم الدولي، وبالنسبة للشعب الإيراني، فإن مواجهة الظلم والاستكبار، فريضة واجبة".
واختتم تصريحاته محذرا، "على الأعداء ولاسيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن يعلموا أنهم سيتلقون ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة".
وكانت قد أوردت، تقارير إسرائيلية، أول أمس الخميس، أن إيران لتنفيذ هجوم على إسرائيل من العراق، خلال الأيام المقبلة، باستخدام مئات المسيّرات والصواريخ البالستية.
يأتي ذلك فيما قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب "تغيّر وجه الشرق الأوسط"، لكنه زعم أنها لا تزال في خضمّ "العاصفة"؛ وأن إسرائيل، "تتمتع بحرية عمل كبيرة في إيران، أكثر من أي وقت مضى".
وذكر تقرير لموقع "واللا" الإلكترونيّ، الخميس، أن "إيران تخطّط لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة"، نقلا عن مصدرين إسرائيليين، لم يسمّهما.
وذكرت القناة الإسرائليية 12، أن "منظومة الأمن الإسرائيلية، تقدّر بأن إيران ستردّ على الهجوم الإسرائيليّ".
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة نشر "قدرات عسكرية جديدة" في الشرق الأوسط في خطوة تأتي "دفاعًا عن إسرائيل" وتحذيرًا لإيران، وفق بيان أصدره البنتاغون، أمس الجمعة.
وأورد البيان أن وزير الدفاع الأميركي "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".
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