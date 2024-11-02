خامنئي يتوعد إسرائيل وأميركا مجددا برد قاس

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN- أدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية إيران، علي خامنئي، صباح اليوم السبت، بتصريحات شديدة اللهجة حول مواجهة بلاده للاستكبار العالمي، قائلا: "سنفعل كل ما يلزم في مواجهة الاستكبار سواء من الناحية العسكرية والتسليح أو من الناحية السياسية".

وأضاف خامنئي: "الشعب الإيراني والمسؤولون لن يتوانوا أبدا في مواجهة الاستكبار العالمي والجهاز المجرم الحاكم على النظام العالمي".

وأشار إلى أن "القضية ليست قضية انتقام فقط، وإنما التحرك بمنطق والمواجهة المنطبقة مع الدين والأخلاق والشرع والقوانين الدولية"، وأكد قائلا "القضية هي مواجهة الظلم الدولي، وبالنسبة للشعب الإيراني، فإن مواجهة الظلم والاستكبار، فريضة واجبة".

واختتم تصريحاته محذرا، "على الأعداء ولاسيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن يعلموا أنهم سيتلقون ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة".

وكانت قد أوردت، تقارير إسرائيلية، أول أمس الخميس، أن إيران لتنفيذ هجوم على إسرائيل من العراق، خلال الأيام المقبلة، باستخدام مئات المسيّرات والصواريخ البالستية.

يأتي ذلك فيما قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب "تغيّر وجه الشرق الأوسط"، لكنه زعم أنها لا تزال في خضمّ "العاصفة"؛ وأن إسرائيل، "تتمتع بحرية عمل كبيرة في إيران، أكثر من أي وقت مضى".

وذكر تقرير لموقع "واللا" الإلكترونيّ، الخميس، أن "إيران تخطّط لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة"، نقلا عن مصدرين إسرائيليين، لم يسمّهما.

وذكرت القناة الإسرائليية 12، أن "منظومة الأمن الإسرائيلية، تقدّر بأن إيران ستردّ على الهجوم الإسرائيليّ".

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة نشر "قدرات عسكرية جديدة" في الشرق الأوسط في خطوة تأتي "دفاعًا عن إسرائيل" وتحذيرًا لإيران، وفق بيان أصدره البنتاغون، أمس الجمعة.

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأميركي "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".