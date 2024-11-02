الفريق الرجوب يلتقي عددا من الشخصيات الرياضية الدولية

MENAFN - Palestine News ) سيؤول /PNN / التقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، على هامش مؤتمر الاتحاد الآسيوي لرؤساء والأمناء العامين للاتحادات للعام 2024 المنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" جياني انفانتينو وأمين عام الاتحاد، ماتياس جرافشتروم.

وطالب الرجوب خلال اللقاء الاتحاد الدولي بضرورة تحديد جدول زمني لعمل لجنتي الامتثال والانضباط واللتين تم تكليفهما بقرار من مجلس في الثالث من تشرين أول / أكتوبر الجاري للتحقيق في انتهاكات الاتحاد الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية، والتي وضعها الاتحاد الفلسطيني للعبة على جدول أعمال الفيفا الذي عقد في شهر أيار/مايو المنصرم.

وجدد الرجوب خلال اللقاء التأكيد لرئيس الفيفا على التزام الاتحاد الفلسطيني بالأنظمة واللوائح الدولية والقارية، واستعداده المطلق للتعاون مع اللجان فيما تطلبه.

كما التقى الرجوب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم، والأمين العام داتو وندسور جون، حيث أعرب عن تقديره للمواقف الصلبة والحازمة للاتحاد الاسيوي ودعمه للمطالب العادلة للاتحاد الفلسطيني بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية.

وثمن الرجوب خلال اللقاء دعم الاتحاد الآسيوي للجهود الانسانية في إغاثة شعبنا الذي يتعرض للإبادة الجماعية بمصادقة المكتب التنفيذي على مشروع لإقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة يساهم في جهود الإغاثة الإنسانية لشعبنا في القطاع.

وفي لقاء آخر طلب الرجوب، مدير مشروع الشراكة والتبادل الدولي في الأمم المتحدة، روبرت سكينر، مساعدة الأمم المتحدة في توفير مساحة من الأمل للبراعم والناشئين تساهم في تخفيف آلامهم وسط دمار ومعاناة غير مسبوقين في قطاع غزة.

ووضع الرجوب سكينر في صورة المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لشعبنا، وخصوصا في غزة، والتي تتعرض لإبادة وتدمير غير مسبوقين على يد آلة حرب الاحتلال الاسرائيلي، والتي طالت أكثر من 86 منشأة رياضية، حيث تم تدمير كافة المنشآت الرياضية في قطاع غزة وعدد آخر في الضفة الغربية والقدس، وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 518 من الرياضيين.

والتقى الرجوب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة، مهدي تاج، ووضعه في صورة معاناة أبناء شعبنا بشكل عام وما تشهده الحركة الشبابية والرياضية الفلسطينية من انتهاكات مستمرة ومتواصلة بشكل خاص جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الة حرب الاحتلال منذ 400 يوم.

وثمن الرجوب دعم الاتحاد الإيراني لموقف الاتحاد الفلسطيني أمام الفيفا وطلبه بوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الرياضة في فلسطين.

وبحث الرجوب مع رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تشونغ مونغ جيو، اليات تعزيز التعاون بين الاتحادين، وآلية الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الاتحاديين.

واطلع الرجوب جيو على ما تشهده الحركة الرياضية والشبابية والكشفية الفلسطينية من استهداف متواصل من قبل الاحتلال، بما يقوم به من عمليات قتل للكوادر، وتدمير للمنشآت الرياضية، وتحول عدد منها إلى مراكز اعتقال وتحقيق.





