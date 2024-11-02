الفريق الرجوب يلتقي عددا من الشخصيات الرياضية الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network
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سيؤول /PNN / التقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، على هامش مؤتمر الاتحاد الآسيوي لرؤساء والأمناء العامين للاتحادات للعام 2024 المنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" جياني انفانتينو وأمين عام الاتحاد، ماتياس جرافشتروم.
وطالب الرجوب خلال اللقاء الاتحاد الدولي بضرورة تحديد جدول زمني لعمل لجنتي الامتثال والانضباط واللتين تم تكليفهما بقرار من مجلس الفيفا في الثالث من تشرين أول / أكتوبر الجاري للتحقيق في انتهاكات الاتحاد الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية، والتي وضعها الاتحاد الفلسطيني للعبة على جدول أعمال الفيفا الذي عقد في شهر أيار/مايو المنصرم.
وجدد الرجوب خلال اللقاء التأكيد لرئيس الفيفا على التزام الاتحاد الفلسطيني بالأنظمة واللوائح الدولية والقارية، واستعداده المطلق للتعاون مع اللجان فيما تطلبه.
كما التقى الرجوب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم، والأمين العام داتو وندسور جون، حيث أعرب عن تقديره للمواقف الصلبة والحازمة للاتحاد الاسيوي ودعمه للمطالب العادلة للاتحاد الفلسطيني بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية.
وثمن الرجوب خلال اللقاء دعم الاتحاد الآسيوي للجهود الانسانية في إغاثة شعبنا الذي يتعرض للإبادة الجماعية بمصادقة المكتب التنفيذي على مشروع لإقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة يساهم في جهود الإغاثة الإنسانية لشعبنا في القطاع.
وفي لقاء آخر طلب الرجوب، مدير مشروع الشراكة والتبادل الدولي في الأمم المتحدة، روبرت سكينر، مساعدة الأمم المتحدة في توفير مساحة من الأمل للبراعم والناشئين تساهم في تخفيف آلامهم وسط دمار ومعاناة غير مسبوقين في قطاع غزة.
ووضع الرجوب سكينر في صورة المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لشعبنا، وخصوصا في غزة، والتي تتعرض لإبادة وتدمير غير مسبوقين على يد آلة حرب الاحتلال الاسرائيلي، والتي طالت أكثر من 86 منشأة رياضية، حيث تم تدمير كافة المنشآت الرياضية في قطاع غزة وعدد آخر في الضفة الغربية والقدس، وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 518 من الرياضيين.
والتقى الرجوب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة، مهدي تاج، ووضعه في صورة معاناة أبناء شعبنا بشكل عام وما تشهده الحركة الشبابية والرياضية الفلسطينية من انتهاكات مستمرة ومتواصلة بشكل خاص جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الة حرب الاحتلال منذ 400 يوم.
وثمن الرجوب دعم الاتحاد الإيراني لموقف الاتحاد الفلسطيني أمام الفيفا وطلبه بوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الرياضة في فلسطين.
وبحث الرجوب مع رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تشونغ مونغ جيو، اليات تعزيز التعاون بين الاتحادين، وآلية الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الاتحاديين.
واطلع الرجوب جيو على ما تشهده الحركة الرياضية والشبابية والكشفية الفلسطينية من استهداف متواصل من قبل الاحتلال، بما يقوم به من عمليات قتل للكوادر، وتدمير للمنشآت الرياضية، وتحول عدد منها إلى مراكز اعتقال وتحقيق.
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