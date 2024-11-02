الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويعتقل مواطنا

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من مخيم بلاطة، في نابلس.

وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربين"، تسللت إلى مخيم بلاطة، قبل أن تتبعها تعزيزات عسكرية.

وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد أبو حمدان، قبل أن تنسحب من المخيم.



