الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويعتقل مواطنا
التاريخ
11/2/2024 4:17:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من مخيم بلاطة، في نابلس.
وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان، إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربين"، تسللت إلى مخيم بلاطة، قبل أن تتبعها تعزيزات عسكرية.
وأضاف، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد أبو حمدان، قبل أن تنسحب من المخيم.
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