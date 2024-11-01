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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

11/1/2024 11:23:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، ليلة الجمعة/ السبت، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العصار شمال المخيم وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

في السياق، أطلقت الطائرات المسيرة والزوارق الحربية الإسرائيلية النار على منطقة المواصي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف مواطن، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني.

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