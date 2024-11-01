شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب
آخرون، ليلة الجمعة/ السبت،
بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى
العودة بمخيم
النصيرات، بوصول ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف
الاحتلال منزلا يعود لعائلة العصار شمال المخيم وسط القطاع.
كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية
ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات.
في السياق، أطلقت الطائرات المسيرة والزوارق
الحربية الإسرائيلية النار على منطقة المواصي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة،
برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر
من 43 ألف مواطن، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في
حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني.
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