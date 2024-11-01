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البنتاغون يعلن نشر قدرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط“دفاعا عن إسرائيل”

11/1/2024 9:08:46 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /PNN- أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل“خلال الأشهر المقبلة”، في خطوة تأتي“دفاعا عن إسرائيل”، ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون الجمعة.

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأمريكي“يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا”.

وأعلنت وزارة الدفاع
أنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن العتاد الأمريكي سيبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

وأشارت إلى أن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل.

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