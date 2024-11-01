البنتاغون يعلن نشر قدرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط“دفاعا عن إسرائيل”

(MENAFN
- Palestine News Network
)
واشنطن /PNN- أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل“خلال الأشهر المقبلة”، في خطوة تأتي“دفاعا عن إسرائيل”، ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون الجمعة.
وأورد البيان أن وزير الدفاع الأمريكي“يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا”.
وأعلنت وزارة الدفاع
أنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن العتاد الأمريكي سيبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.
وأشارت إلى أن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل.
MENAFN01112024000205011050ID1108843187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.