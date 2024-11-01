كوريا الشمالية تؤكد وقوفها بجانب روسيا حتى ((النصر)) في أوكرانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
موسكو - (أ ف ب): أكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي خلال زيارة لموسكو أمس الجمعة أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقيق «النصر» في أوكرانيا، في حين تندد الدول الغربية بوصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى الحدود الروسية للقتال ضد أوكرانيا. وقالت تشوي سون هوي بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف «لا شك لدينا إطلاقا بأن... الجيش والشعب الروسيين سيحققان انتصارا عظيما في نضالهما المقدّس للدفاع عن الحقوق السيادية وأمن دولتهما».
وأشاد لافروف بدوره بالعلاقات الوطيدة بين جيشي البلدين وأجهزتهما الخاصة. وأضافت الوزيرة «نكرر التأكيد أننا نقف على الدوام بجانب رفاقنا الروس حتى يوم النصر».
وسعت روسيا لتعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية منذ بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 22 فبراير بينما يعتبر البلدان أن الولايات المتحدة عدوا وجوديا لهما. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا للمساعدة المتبادلة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون عندما زار بيونج يانج خلال الصيف.
ويشتبه في أن كوريا الشمالية تزود روسيا منذ أشهر كميات كبيرة من القذائف بالإضافة إلى مئات الصواريخ وبأنها ستوفر لها أيضا آلاف الجنود للقتال. ولم يأت أي من الوزيرين على ذكر تقارير غربية تحدثت عن نشر كوريا الشمالية جنودا في روسيا للقتال ضد أوكرانيا، في حين تؤكد دول غربية أن هؤلاء على وشك الانتشار في ساحة المعركة في منطقة كورسك الروسية، حيث يسيطر الجيش الأوكراني على مئات الكيلومترات المربعة منذ أغسطس.
ويُشتبه أيضا في أن كوريا الشمالية تطلب في مقابل نشر جنودها الحصول على تكنولوجيا من شأنها أن تساعدها في تعزيز ترسانتها النووية، خصوصا صواريخها البالستية. وأفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية، بأن ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف جندي يُعتقد أنهم في روسيا وصلوا إلى منطقة كورسك الحدودية.
وقال «لم نشاهد حتى الآن هذه القوات تنتشر لمقاتلة القوات الأوكرانية، لكننا نتوقع حصول ذلك في الأيام المقبلة». وأوضح أن موسكو زودت الجنود الكوريين الشماليين بزي عسكري روسي، ودربتهم «على المدفعية والمسيرات وعمليات المشاة (...) ما يعني أنها تعتزم فعلا استخدام هذه القوات في الخطوط الأمامية». ويشكل نشر الجنود الكوريين الشماليين ضربة جديدة لأوكرانيا التي تعاني أصلا بسبب تأخر الغرب في تسليمها مساعدات تطالب بها.
ميدانيا، تتراجع أوكرانيا متكبّدة خسائر في نقاط عدة على الجبهة وتعاني نقصا في المقاتلين والذخيرة. وفي أكتوبر، تقدم الجيش الروسي بنحو 500 كيلومتر مربع في أوكرانيا، محققا أكبر مكاسبه الميدانية خلال شهر منذ مارس 2022 والأسابيع الأولى من النزاع. وتمنع الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا إلى حد كبير من استخدام الصواريخ التي سلمتها لها لضرب أهداف في الأراضي الروسية، خشية دفع الكرملين إلى التصعيد، لكن كييف ترى أن غياب الحزم الغربي يشجع بوتين على تصعيد النزاع.
MENAFN01112024000055011008ID1108843138
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.