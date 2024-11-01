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كوريا الشمالية تؤكد وقوفها بجانب روسيا حتى ((النصر)) في أوكرانيا

11/1/2024 7:19:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬تشوي‭ ‬سون‭ ‬هوي‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لموسكو‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬ستقف‭ ‬بجانب‭ ‬روسيا‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬النصر‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تندد‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بوصول‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬الروسية‭ ‬للقتال‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقالت‭ ‬تشوي‭ ‬سون‭ ‬هوي‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬أجرتها‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬لدينا‭ ‬إطلاقا‭ ‬بأن‭... ‬الجيش‭ ‬والشعب‭ ‬الروسيين‭ ‬سيحققان‭ ‬انتصارا‭ ‬عظيما‭ ‬في‭ ‬نضالهما‭ ‬المقدّس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬السيادية‭ ‬وأمن‭ ‬دولتهما‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬لافروف‭ ‬بدوره‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬جيشي‭ ‬البلدين‭ ‬وأجهزتهما‭ ‬الخاصة‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬‮«‬نكرر‭ ‬التأكيد‭ ‬أننا‭ ‬نقف‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بجانب‭ ‬رفاقنا‭ ‬الروس‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬النصر‮»‬‭. ‬

وسعت‭ ‬روسيا‭ ‬لتعميق‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬فبراير‭ ‬بينما‭ ‬يعتبر‭ ‬البلدان‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عدوا‭ ‬وجوديا‭ ‬لهما‭. ‬ووقّع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اتفاقا‭ ‬للمساعدة‭ ‬المتبادلة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬عندما‭ ‬زار‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭. ‬

ويشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تزود‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القذائف‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬الصواريخ‭ ‬وبأنها‭ ‬ستوفر‭ ‬لها‭ ‬أيضا‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬للقتال‭. ‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الوزيرين‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬تقارير‭ ‬غربية‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬جنودا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬للقتال‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تؤكد‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية،‭ ‬حيث‭ ‬يسيطر‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬المربعة‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭. ‬

ويُشتبه‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬تطلب‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬نشر‭ ‬جنودها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساعدها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية،‭ ‬خصوصا‭ ‬صواريخها‭ ‬البالستية‭. ‬وأفاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الخميس‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬أمريكية،‭ ‬بأن‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الحدودية‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نشاهد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬تنتشر‭ ‬لمقاتلة‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬لكننا‭ ‬نتوقع‭ ‬حصول‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬زودت‭ ‬الجنود‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬بزي‭ ‬عسكري‭ ‬روسي،‭ ‬ودربتهم‭ ‬‮«‬على‭ ‬المدفعية‭ ‬والمسيرات‭ ‬وعمليات‭ ‬المشاة‭ (...) ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬تعتزم‭ ‬فعلا‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‮»‬‭. ‬ويشكل‭ ‬نشر‭ ‬الجنود‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬أصلا‭ ‬بسبب‭ ‬تأخر‭ ‬الغرب‭ ‬في‭ ‬تسليمها‭ ‬مساعدات‭ ‬تطالب‭ ‬بها‭. ‬

ميدانيا،‭ ‬تتراجع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬متكبّدة‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬وتعاني‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬المقاتلين‭ ‬والذخيرة‭. ‬وفي‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تقدم‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬بنحو‭ ‬500‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬محققا‭ ‬أكبر‭ ‬مكاسبه‭ ‬الميدانية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬والأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬النزاع‭. ‬وتمنع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬سلمتها‭ ‬لها‭ ‬لضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬خشية‭ ‬دفع‭ ‬الكرملين‭ ‬إلى‭ ‬التصعيد،‭ ‬لكن‭ ‬كييف‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬الحزم‭ ‬الغربي‭ ‬يشجع‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاع‭.

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