خطيب أهل السُّنة في إيران: الموارد الوطنية يجب ألا تنفق وفق المذهب.. وكفى تمييزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬خطيب‭ ‬أهل‭ ‬السُّنّة‭ ‬في‭ ‬زاهدان‭ ‬إيران‭ ‬مولوي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬إن‭ ‬الموارد‭ ‬الوطنية‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تُنفق‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬المذهب،‭ ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الـ45‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬يتلقَ‭ ‬أهل‭ ‬السنة‭ ‬أي‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الدينية،‭ ‬مطالبًا‭ ‬بإنهاء‭ ‬التمييز‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجتمع‭ ‬السُّني‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تبرعات‭ ‬الناس‭ ‬لبناء‭ ‬المساجد‭ ‬وإدارة‭ ‬المدارس‭ ‬الدينية‭.‬

وأكد‭ ‬مولوي‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أن‭ ‬الشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬والمذهبية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬مستقلة‭ ‬وألا‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭.‬

‭ ‬ووجه‭ ‬حديثه‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬للقادة‭ ‬أن‭ ‬يظنوا‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬السُّنة‭ ‬البلوش‭ ‬قائمقام‭ ‬محافظة‭ ‬بلوشستان،‭ ‬وتعيين‭ ‬سُني‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬معتبرًا‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬تعد‭ ‬تطورًا‭ ‬إيجابيًا‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬قام‭ ‬بتعيين‭ ‬ممثل‭ ‬أهل‭ ‬السُّنة‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬نقدة‭ ‬وأشنوية‭ ‬بالبرلمان،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬حسين‭ ‬زاده‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬نائبًا‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لشؤون‭ ‬تطوير‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬والمحرومة‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬منصور‭ ‬بيجار،‭ ‬وهو‭ ‬مواطن‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬السُّنة،‭ ‬قائمقام‭ ‬محافظة‭ ‬بلوشستان‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬حال‭ ‬وش‮»‬‭ ‬الحقوقي،‭ ‬المعني‭ ‬بأخبار‭ ‬المواطنين‭ ‬البلوش‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬أن‭ ‬تعيين‭ ‬مواطن‭ ‬بلوشي‭ ‬سُني‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬حاكم‭ ‬المحافظة‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬الثورة‭ ‬الإيرانية‭.‬

ورغم‭ ‬تعيين‭ ‬هذين‭ ‬المواطنين‭ ‬السُّنيين‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬المنصبين‭ ‬فإنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬وزير‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬السُّنة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬الممتد‭ ‬45‭ ‬عامًا‭.‬

وكان‭ ‬مولوي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬قد‭ ‬انتقد‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬تشكيلة‭ ‬الحكومة،‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوافق‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬يتطلب‭ ‬إشراك‭ ‬النساء‭ ‬وأهل‭ ‬السُّنة‭ ‬والمؤهلين‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬التوافق‭ ‬الوطني‭ ‬لم‭ ‬يُحترم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬التشكيلة‭. ‬وفي‭ ‬جزء‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬خطبته‭ ‬أمس‭ ‬أكد‭ ‬مولوي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المطالب‭ ‬الأساسية‭ ‬للشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬هو‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬التمييز‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬المعيشية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يعد‭ ‬مطلبًا‭ ‬رئيسًا‭ ‬آخر‭ ‬للشعب‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الموارد‭ ‬الوطنية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تُستخدم‭ ‬لصالح‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬تُخصص‭ ‬لأفراد‭ ‬محددين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬والأمنية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يتطلب‭ ‬ثورة‭ ‬شاملة‭ ‬لاجتثاثه‭.‬