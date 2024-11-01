ميقاتي: توسيع إسرائيل نطاق عدوانها على لبنان يؤكد رفضها مساعي وقف إطلاق النار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬توسيع‭ ‬اسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬رفضها‭ ‬مساعي‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬فجرا‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬أن‭ ‬ميقاتي‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬توسيع‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬مجددا‭ ‬نطاق‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬اللبنانية‭ ‬واستهداف‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬مجددا‭ ‬بغارات‭ ‬تدميرية،‭ ‬كلها‭ ‬مؤشرات‭ ‬تؤكد‭ ‬رفض‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬كل‭ ‬المساعي‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬كاملا‮»‬‭.

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وأرسى‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وقفا‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬خاضاها‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2006‭. ‬

وأضاف‭ ‬ميقاتي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التصريحات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬لبنان‭ ‬تؤكد‭ ‬العناد‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬الحلول‭ ‬المقترحة‭ ‬والاصرار‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أهدرت‭ ‬أقله‭ ‬منذ‭ ‬أيلول‭ ‬الفائت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬محققة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وعودة‭ ‬الهدوء‭ ‬والنازحين‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭ ‬نقلته‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭.

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وكان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬مستعدّ‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬لكن‭ ‬بشروط‭ ‬يراها‭ ‬مناسبة‭.

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ويبحث‭ ‬مبعوثا‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬وبريت‭ ‬ماكجورك‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬‮«‬حل‭ ‬سياسي‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬و‮«‬سبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬الموفدين‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أبلغهما‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المسألة‭ ‬الرئيسية‭... ‬هي‭ ‬قدرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتصميمها‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬احترام‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومنع‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬لأمنها‭ ‬مصدره‭ ‬لبنان‮»‬‭.

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وكان‭ ‬ميقاتي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬التمس‭ ‬من‭ ‬هوكستين‭ ‬إمكان‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬قبل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭. ‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬الموفدان‭ ‬الأمريكيان‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والقوة‭ ‬الدولية‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تكثف‭ ‬فيه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬استهدفت‭ ‬10‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬الرسمية،‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬إنذارات‭ ‬بإخلاء‭ ‬مبان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬بثتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وقوع‭ ‬انفجارات‭ ‬عدة‭ ‬تبعها‭ ‬تصاعد‭ ‬سحب‭ ‬الدخان‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬بعدما‭ ‬أمر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإخلاء‭ ‬مبان‭ ‬عدة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬إن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬نفذ‭ ‬10‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬خلفت‭ ‬‮«‬دمارا‭ ‬هائلا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المستهدفة،‭ ‬حيث‭ ‬سويت‭ ‬عشرات‭ ‬المباني‭ ‬بالأرض‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬الغبيري‭ ‬والكفاءات‭ ‬وأوتوستراد‭ ‬هادي‭ ‬نصرالله‭ ‬ومحيط‭ ‬مجمع‭ ‬المجتبى‭ ‬وطريق‭ ‬المطار‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭. ‬

استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬الجمعة،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مصوّر‭ ‬متعاون‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬جاءت‭ ‬دون‭ ‬إنذار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مسبق‭ ‬بالإخلاء‭. ‬وطالت‭ ‬الغارة‭ ‬مبنى‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬الكورنيش‭ ‬الشمالي‭ ‬للمدينة،‭ ‬انهار‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬سحابة‭ ‬كثيفة‭ ‬من‭ ‬الدخان،‭ ‬فيما‭ ‬انتشرت‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتشال‭ ‬الجرحى‭ ‬والقتلى،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬المصوّر‭ ‬المتعاون‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬غداة‭ ‬تعرّض‭ ‬المدينة‭ ‬ومحطيها‭ ‬لـ«سلسلة‭ ‬غارات‮»‬‭ ‬اسرائيلية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭. ‬

في‭ ‬الاثناء‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬تواجه‭ ‬نقصا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬الأموال‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬للبنان،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تمويل‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬التبرع‭ ‬سوى‭ ‬بمستوى‭ ‬17 % ‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ (‬اوتشا‭) ‬ينس‭ ‬لاركه‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحاجات‭ ‬تزداد‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬والوعود‭ ‬بتقديم‭ ‬أموال‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬لشراء‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬الأدوية‭ ‬أو‭ ‬الملاجئ‮»‬‭ ‬للنازحين‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نواجه‭ ‬تدهورا‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‮»‬‭ ‬و«نأمل‭ ‬بالتالي‭ ‬بأن‭ ‬تتلقى‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركاؤنا‭ ‬أموالا‭ ‬بسرعة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬النداء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جمع‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬للبنان‭ ‬لم‭ ‬يجمع‭ ‬سوى‭ ‬17 % ‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬426‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬طلبها،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬17‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬إيطاليا‭ ‬و11 , 7‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬و10‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطوارئ‭ ‬الإنسانية‭ ‬و9 , 3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬السويد‭ ‬و7 , 2‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬فرنسا،‭ ‬و6 , 4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬و5 , 5‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭. ‬