منتخبنا يعبر شط الرافدين في افتتاح عربية الطائرة 23

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عبر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬شط‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬الرافدين‮»‬‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭ ‬29‭-‬27،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬25‭-‬20‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الأمس‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬إذ‭ ‬حفلت‭ ‬المواجهة‭ ‬المتكافئة‭ ‬بتقلبات‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬نتيجتها‭.‬

حوّل‭ ‬منتخبنا‭ ‬دفة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بعد‭ ‬تأخره‭ ‬11‭-‬3‭ ‬لسوء‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬جراء‭ ‬إرسال‭ ‬محمد‭ ‬كريم،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تغييرات‭ ‬منتخبنا‭ ‬التكتيكية‭ ‬أتت‭ ‬أكلها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أخطاء‭ ‬العراقيين‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬الشوط‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭.‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬سابقه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التقلبات،‭ ‬وتسابق‭ ‬المنتخبان‭ ‬على‭ ‬إهدار‭ ‬الإرسال،‭ ‬ولم‭ ‬يستفد‭ ‬العراقيون‭ ‬من‭ ‬تقدمهم‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬17‭-‬14‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬شوطا‭ ‬ثانيا‭ ‬لمنتخبنا‭.‬

وكسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬وتيرة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬20‭-‬20‭ ‬بنجاعة‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬الأخوين‭ ‬ناصر‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان‭ ‬22‭-‬20،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬المنتخب‭ ‬الثنائي‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة‭.‬

نسور قرطاج يكشرون عن أنيابهم أمام عمان

افتتح‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قرطاج‮»‬‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬23‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬الأولى‮»‬‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭- ‬18،‭ ‬25‭-‬14،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

ويدين‭ ‬التونسيين‭ ‬في‭ ‬تفوقهم‭ ‬إلى‭ ‬الإرسال‭ ‬الهجومي‭ ‬الذي‭ ‬هزوا‭ ‬به‭ ‬استقبال‭ ‬العمانيين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬سرعة‭ ‬ألعابهم،‭ ‬وقوة‭ ‬حائط‭ ‬الصد

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬فيه‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬تكافئا‭ ‬نسبيا‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين،‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬لزملاء‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬قائد‭ ‬وصانع‭ ‬ألعاب‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬وتفرغ‭ ‬فيه‭ ‬زميله‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬للمهمات‭ ‬الصعبة،‭ ‬فإن‭ ‬التونسيين‭ ‬بسطوا‭ ‬أفضليتهم‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تفاعلت‭ ‬معه‭ ‬أنصاره‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬ليتقدموا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬14‭-‬7‭ ‬بحائط‭ ‬الصد‭ ‬الإسمنتي‭.‬

ورغم‭ ‬تميز‭ ‬العماني‭ ‬خميس‭ ‬بن‭ ‬ثاني‭ ‬الجابري‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬2،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاستقبال‭ ‬اهتز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وكانت‭ ‬كرات‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬المقبالي‭ ‬مكشوفة‭ ‬سهلت‭ ‬مأمورية‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬التونسيين،‭ ‬فاضطر‭ ‬مدربه‭ ‬جمال‭ ‬المعمري‭ ‬تعويضه‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بزميله‭ ‬آدم‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الجلبوبي‭.‬

وعاد‭ ‬العمانيون‭ ‬لأجواء‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬لبسط‭ ‬التكافؤ‭ ‬وأخذ‭ ‬الأسبقية‭ ‬8‭-‬6،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬التونسية‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬الكلمة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬لاعبه‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بنعثمان‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة‭.‬

المجموعة الثانية تفتتح منافساتها

تفتتح‭ ‬منتخبات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬إذ‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخبان‭ ‬الكويتي‭ ‬والأردني‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭.‬00‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬يتقابل‭ ‬منتخبا‭ ‬قطر‭ ‬والسعودية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬30‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

الكويت‭ ‬والأردن

استعد‭ ‬المنتخبان‭ ‬جيدا‭ ‬للبطولة،‭ ‬فالكويتيون‭ ‬بقيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬جوليان‭ ‬الفاريز‭ ‬ومساعده‭ ‬الكويتي‭ ‬زيد‭ ‬الكاظمي‭ ‬قد‭ ‬عسكروا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لفترة‭ ‬أسبوعين،‭ ‬وتضم‭ ‬تركيبة‭ ‬المنتخب‭ ‬خليطا‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬ذوي‭ ‬الخيرة‭ ‬والوجوه‭ ‬الجديدة،‭ ‬وأفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬سجلها‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬عام‭ ‬1977‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬اللتين‭ ‬أقيمتا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬1988‭ ‬وسوريا‭ ‬1992‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬المصري‭ ‬حسن‭ ‬الحصري‭ ‬فقد‭ ‬اقتصر‭ ‬استعداده‭ ‬محليا،‭ ‬ويعتمد‭ ‬الأردنيون‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬والمنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬بناء،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬لأجل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬وكسب‭ ‬الخبرات‭.‬

والجدير‭ ‬بذكره‭ ‬أن‭ ‬الأردن‭ ‬قامت‭ ‬بتنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬1986،‭ ‬2000،‭ ‬2002‭.‬

قطر‭ ‬والسعودية

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬المرتقبة‭ ‬وتجمع‭ ‬المنتخبين‭ ‬الخليجيين‭ ‬القطري‭ ‬والسعودي،‭ ‬فالسعوديون‭ ‬بقيادة‭ ‬فيزلين‭ ‬فوكوفك‭ ‬ومساعده‭ ‬إسماعيل‭ ‬الخيبري‭ ‬قد‭ ‬أقاموا‭ ‬معسكرا‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬والصفوف‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬التي‭ ‬أفرزتها‭ ‬منتخبات‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬وتمثل‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬لرفاق‭ ‬أسعد‭ ‬عزوز‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬محكا‭ ‬خاصة‭ ‬أنهم‭ ‬سيواجهون‭ ‬منتخبا‭ ‬مرصعا‭ ‬بالخبرات‭ ‬والألقاب،‭ ‬وحصل‭ ‬السعوديون‭ ‬على‭ ‬الوصافة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬2006‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭.‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬كاميلو‭ ‬سوتو‭ ‬الذي‭ ‬أدخل‭ ‬عناصر‭ ‬بديلة‭ ‬تعوض‭ ‬بعض‭ ‬الغيابات‭ ‬المهمة‭ ‬والذين‭ ‬يشكلون‭ ‬الخبرة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬إبراهيم‭ ‬علي‭.‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬القطريين‭ ‬اكتفوا‭ ‬بإعداد‭ ‬محلي،‭ ‬وهم‭ ‬أحد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المرشحة‭ ‬للقب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبنا‭ ‬والمنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬وأفضل‭ ‬مركز‭ ‬حققه‭ ‬القطريون‭ ‬هو‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2000‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬





الجالية التونسية حاضرة





سجلت‭ ‬الجالية‭ ‬التونسية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حضورها‭ ‬لمؤازرة‭ ‬منتخبها‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬البطولة‭ ‬بفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬





النشرة اليومية الأولى

أصدرت‭ ‬لجنة‭ ‬الاحتكام‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬يرأسها‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬حمد‭ ‬نشرتها‭ ‬اليومية‭ ‬الأولى‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭: ‬جدول‭ ‬المبار ‭?‬ ات،‭ ‬وجدول‭ ‬التدريبات،‭ ‬وكشف‭ ‬ألوان‭ ‬ملابس‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬وكشف‭ ‬أسماء‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية،‭ ‬واستمارات‭ ‬02‭ ‬النهائية‭ ‬للمنتخبات‭.‬





حسين: مباراة

افتتاحية والقادم أفضل

أبدى‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ارتياحه‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الطائرة‭ ‬واصفا‭ ‬بالمباراة‭ ‬بالصعبة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬افتتاحية‭ ‬فضلا‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬كان‭ ‬غامضا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المردود‭ ‬سيتغير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يستشعر‭ ‬أي‭ ‬رهبة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منتخبات‭ ‬الرجال‭.‬





إليقيتا: مستعدون لمواجهة هذا التحدي

أعرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬بات‭ ‬مستعدا‭ ‬لخوض‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭: ‬الحقيقة‭ ‬هي‭ ‬أننا‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية،‭ ‬ومستعدون‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرنا،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية،‭ ‬والجميع‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭.‬

وأضاف‭ ‬أننا‭ ‬نعلم‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬للجميع‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرضنا،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أيضا‭ ‬ً‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أنه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نسير‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة،‭ ‬ونرى‭ ‬كيف‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭.‬

وختم‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلا‭: ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬بطولة‭ ‬رائعة،‭ ‬وأقول‭ ‬لأسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬الأولاد‭ ‬سيقدمون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭.‬





«فرسان الرياضة»

تستضيف رئيس الاتحادين

أجرت‭ ‬الإعلامية‭ ‬السعودية‭ ‬عائشة‭ ‬العتيبي‭ ‬المحررة‭ ‬بالصحيفة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬فرسان‭ ‬الرياضة‮»‬‭ ‬حوارا‭ ‬مسجلا‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬اليوتيوب‭ ‬مع‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وقد‭ ‬طرحت‭ ‬العتيبي‭ ‬على‭ ‬ضيفها‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬تتعلق‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للنسخة‭ ‬23‭ ‬لبطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتواجد‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتذار‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬استعداد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬المشاركة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقال‭ ‬بأنها‭ ‬استعدت‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وهذا‭ ‬يعطي‭ ‬مؤشرا‭ ‬بأن‭ ‬المنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬شديدة،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬البطولة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬حظوظ‭ ‬كل‭ ‬المنتخبات‭ ‬قائمة‭ ‬وتبقى‭ ‬منتخبات‭ ‬تونس‭ ‬وقطر‭ ‬والبحرين‭ ‬لها‭ ‬الأفضلية،‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬ونتائج‭ ‬موفقة‭.‬





المعمري: لم نلعب وانتظرونا

في المباريات القادمة

أكد‭ ‬الكابتن‭ ‬جمال‭ ‬المعمري‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬أن‭ ‬منتخبه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬شيئا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬وعزا‭ ‬ذلك‭ ‬لرهبة‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬وتركت‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وأكد‭ ‬معاناة‭ ‬استقبال‭ ‬منتخبه،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬عاد‭ ‬ليقول‭ ‬إن‭ ‬لاعبيه‭ ‬لديهم‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬قدموه،‭ ‬وانتظروا‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭.‬

حفيظ: افتتاحية صعبة وعمان محترم

وصف‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬حفيظ‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬بأن‭ ‬منتخبه‭ ‬واجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬كونها‭ ‬مباراة‭ ‬افتتاحية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬صعوبة‭ ‬المنافس‭ ‬الذي‭ ‬تضم‭ ‬صفوفه‭ ‬عناصر‭ ‬وصفها‭ ‬بالجيد‭.‬

ولفت‭ ‬حفيظ‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬درسوا‭ ‬المنافس،‭ ‬وتعرفوا‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬القوة‭ ‬والضعف،‭ ‬وتوفقنا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالمؤازرة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الجالية‭ ‬التونسية‭ ‬ويتأمل‭ ‬أن‭ ‬يتضاعف‭ ‬حضورها‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭.‬































