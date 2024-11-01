منتخبنا يعبر شط الرافدين في افتتاح عربية الطائرة 23

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عبر منتخبنا الوطني شط منتخب العراق «الرافدين» بثلاثة أشواط نظيفة 29-27، 25-23، 25-20 في لقاء الأمس ضمن المجموعة الأولى من بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة التي احتضنتها صالة عيسى بن راشد في الرفاع، إذ حفلت المواجهة المتكافئة بتقلبات في الأداء الذي انعكس على نتيجتها.
حوّل منتخبنا دفة الشوط الأول لصالحه بعد تأخره 11-3 لسوء استقبال الكرة الأولى جراء إرسال محمد كريم، غير أن تغييرات منتخبنا التكتيكية أتت أكلها فضلا عن أخطاء العراقيين التي أدخلت منتخبنا في جو الشوط الذي أنهاه ناصر عنان.
وجاء الشوط الثاني نسخة من سابقه على مستوى التقلبات، وتسابق المنتخبان على إهدار الإرسال، ولم يستفد العراقيون من تقدمهم في النتيجة 17-14 قبل أن يعطي محمد يعقوب شوطا ثانيا لمنتخبنا.
وكسر منتخبنا وتيرة التعادل في الشوط الثالث 20-20 بنجاعة الهجوم من الأخوين ناصر ومحمد عنان 22-20، قبل أن يضع حائط صد المنتخب الثنائي بقيادة محمد جاسم نهاية للشوط والمباراة.
نسور قرطاج يكشرون عن أنيابهم أمام عمان
افتتح منتخب تونس «نسور قرطاج» منافسات بطولة المنتخبات العربية للكرة الطائرة 23 بفوز مستحق على حساب المنتخب العماني لحساب «المجموعة الأولى» بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25- 18، 25-14، 25-20، في اللقاء الذي جمعهما في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
ويدين التونسيين في تفوقهم إلى الإرسال الهجومي الذي هزوا به استقبال العمانيين، فضلا عن سرعة ألعابهم، وقوة حائط الصد
وفي الوقت الذي شهد فيه الشوط الأول تكافئا نسبيا بين المنتخبين، مع أفضلية لزملاء خالد بن سليمان قائد وصانع ألعاب المنتخب التونسي، وتفرغ فيه زميله محمد بن يوسف لاعب مركز 2 للمهمات الصعبة، فإن التونسيين بسطوا أفضليتهم على الشوط الثاني تفاعلت معه أنصاره في المدرجات ليتقدموا في النتيجة 14-7 بحائط الصد الإسمنتي.
ورغم تميز العماني خميس بن ثاني الجابري من مركز 2، إلا أن الاستقبال اهتز على مستوى الكرة الأولى، وكانت كرات صانع ألعابه محمد بن سالم المقبالي مكشوفة سهلت مأمورية حائط صد التونسيين، فاضطر مدربه جمال المعمري تعويضه ابتداء من الشوط الثاني بزميله آدم بن راشد الجلبوبي.
وعاد العمانيون لأجواء الشوط الثالث لبسط التكافؤ وأخذ الأسبقية 8-6، غير أن الفعالية الهجومية التونسية كانت لها الكلمة قبل أن يضع لاعبه محمد بن علي بنعثمان نهاية للشوط والمباراة.
المجموعة الثانية تفتتح منافساتها
تفتتح منتخبات المجموعة الثانية منافساتها في البطولة، إذ يلعب المنتخبان الكويتي والأردني وجها لوجه في الساعة 4.00 مساء، بينما يتقابل منتخبا قطر والسعودية في تمام الساعة 6.30 مساء في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
الكويت والأردن
استعد المنتخبان جيدا للبطولة، فالكويتيون بقيادة الأرجنتيني جوليان الفاريز ومساعده الكويتي زيد الكاظمي قد عسكروا في مصر لفترة أسبوعين، وتضم تركيبة المنتخب خليطا من الأسماء ذوي الخيرة والوجوه الجديدة، وأفضل نتيجة سجلها المنتخب خلال مشاركاته كانت في البطولة الأولى التي استضافها عام 1977 وحصل على المركز الأول، والمركز الثاني في النسختين اللتين أقيمتا في السعودية 1988 وسوريا 1992.
بالنسبة إلى المنتخب الأردني الذي يقوده المصري حسن الحصري فقد اقتصر استعداده محليا، ويعتمد الأردنيون على الوجوه الشابة التي ظهرت مؤخرا في بطولة الفئات العمرية، والمنتخب الأردني في حالة بناء، وتأتي هذه المشاركة لأجل الاحتكاك وكسب الخبرات.
والجدير بذكره أن الأردن قامت بتنظيم البطولة العربية لمنتخبات الرجال في أعوام 1986، 2000، 2002.
قطر والسعودية
وفي المباراة الثانية المرتقبة وتجمع المنتخبين الخليجيين القطري والسعودي، فالسعوديون بقيادة فيزلين فوكوفك ومساعده إسماعيل الخيبري قد أقاموا معسكرا في مصر، والصفوف خليط من أصحاب الخبرة والوجوه الشابة التي أفرزتها منتخبات الفئات العمرية، وتمثل مباراة اليوم لرفاق أسعد عزوز كابتن المنتخب السعودي محكا خاصة أنهم سيواجهون منتخبا مرصعا بالخبرات والألقاب، وحصل السعوديون على الوصافة في بطولة 2006 التي أقيمت في البحرين خلف المنتخب التونسي.
على المستوى المنتخب القطري الذي يقوده كاميلو سوتو الذي أدخل عناصر بديلة تعوض بعض الغيابات المهمة والذين يشكلون الخبرة وفي مقدمتهم لاعب مركز 3 إبراهيم علي.
يبدو أن القطريين اكتفوا بإعداد محلي، وهم أحد المنتخبات المرشحة للقب إلى جانب منتخبنا والمنتخب التونسي، وأفضل مركز حققه القطريون هو المركز الثاني في نسخة 1996 في مصر، والمركز الثالث في نسخة 2000 التي أقيمت في الأردن.
الجالية التونسية حاضرة
سجلت الجالية التونسية الموجودة في المملكة حضورها لمؤازرة منتخبها أمام منتخب عمان في مباراة الأمس الافتتاحية التي جمعت المنتخبين في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
وكان المنتخب التونسي قد افتتح البطولة بفوز على حساب المنتخب العماني بثلاثية نظيفة.
النشرة اليومية الأولى
أصدرت لجنة الاحتكام في البطولة والتي يرأسها خالد عبدالله محمد حمد نشرتها اليومية الأولى والتي تضمنت: جدول المبار ? ات، وجدول التدريبات، وكشف ألوان ملابس المنتخبات المشاركة، وكشف أسماء الوفود الرسمية، واستمارات 02 النهائية للمنتخبات.
حسين: مباراة
افتتاحية والقادم أفضل
أبدى حسين منصور صانع ألعاب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة ارتياحه من الفوز على المنتخب العراقي في افتتاح البطولة العربية لمنتخبات الطائرة واصفا بالمباراة بالصعبة نظرا إلى أنها افتتاحية فضلا أن المنافس كان غامضا بالنسبة إلينا.
وقال إن المردود سيتغير في المباريات القادمة، وأنه لم يستشعر أي رهبة خلال المباراة رغم أنها الأولى له على مستوى منتخبات الرجال.
إليقيتا: مستعدون لمواجهة هذا التحدي
أعرب الأرجنتيني إليقيتا مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بأن المنتخب بات مستعدا لخوض هذا التحدي الرياضي العربي والذي يقام على أرض مملكة البحرين.
وقال: الحقيقة هي أننا سعداء للغاية، ومستعدون لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي ينتظرنا، لافتا إلى أن المنتخب بات في حالة جيدة للغاية، والجميع بصحة جيدة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.
وأضاف أننا نعلم مدى أهمية هذه البطولة للجميع وخاصة أنها تقام على أرضنا، ولكن علينا أيضا ً أن ندرك أنه يتعين علينا أن نسير خطوة بخطوة، ونرى كيف تسير الأمور.
وختم تصريحه قائلا: أتمنى أن نقدم بطولة رائعة، وأقول لأسرة الكرة الطائرة البحرينية أن الأولاد سيقدمون كل ما في وسعهم في كل مباراة.
«فرسان الرياضة»
تستضيف رئيس الاتحادين
أجرت الإعلامية السعودية عائشة العتيبي المحررة بالصحيفة الإلكترونية السعودية «فرسان الرياضة» حوارا مسجلا على قناة اليوتيوب مع الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة، وقد طرحت العتيبي على ضيفها عدة محاور تتعلق باستضافة مملكة البحرين للنسخة 23 لبطولة المنتخبات العربية للكرة الطائرة، معربا عن سعادته بتواجد المنتخبات العربية على أرض بلدهم الثاني مملكة البحرين مؤكدا أنه بصفته رئيسا للاتحاد العربي وضع مملكة البحرين تحت أهبة الاستعداد في حالة اعتذار أي بلد عربي عن تنظيم أي بطولة.
وتحدث عن مستوى استعداد المنتخبات الثمانية المشاركة لهذا الحدث الرياضي، وقال بأنها استعدت بشكل جيد وهذا يعطي مؤشرا بأن المنافسة ستكون شديدة، وهذا من شأنه يصب في صالح البطولة، لافتا إلى حظوظ كل المنتخبات قائمة وتبقى منتخبات تونس وقطر والبحرين لها الأفضلية، متمنيا للجميع طيب الإقامة ونتائج موفقة.
المعمري: لم نلعب وانتظرونا
في المباريات القادمة
أكد الكابتن جمال المعمري مدرب المنتخب العماني أن منتخبه لم يقدم شيئا أمام المنتخب التونسي، وعزا ذلك لرهبة المباراة الافتتاحية وتركت أثرها على أكثر من لاعب يتواجد في مثل هذه البطولة.
وأكد معاناة استقبال منتخبه، غير أنه عاد ليقول إن لاعبيه لديهم أفضل مما قدموه، وانتظروا المنتخب العماني ابتداء من المباراة القادمة.
حفيظ: افتتاحية صعبة وعمان محترم
وصف نور الدين حفيظ مدرب منتخب تونس بأن منتخبه واجه صعوبة في مباراته أمام منتخب عمان كونها مباراة افتتاحية من جهة فضلا عن صعوبة المنافس الذي تضم صفوفه عناصر وصفها بالجيد.
ولفت حفيظ إلى أنهم درسوا المنافس، وتعرفوا على مكامن القوة والضعف، وتوفقنا في الأداء مشيدا في الوقت نفسه بالمؤازرة التي قدمتها الجالية التونسية ويتأمل أن يتضاعف حضورها مع المباريات القادمة.
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