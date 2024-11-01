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الدوسري مسؤولا لمعلومات الـ VAR لمباراتي منتخبنا مع الصين وأستراليا

11/1/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مجدي‭ ‬الدوسري‭ ‬كمسؤول‭ ‬معلومات‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬ VAR ،‭ ‬لمباراتي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬والأسترالي،‭ ‬والمقررتين‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ويعد‭ ‬مجدي‭ ‬الدوسري‭ ‬أحد‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وتكليفه‭ ‬الآسيوي‭ ‬انعكاس‭ ‬لتوجهات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وضمان‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬أرقى‭ ‬المستويات‭ ‬بحضورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭.‬

وسيكون‭ ‬مجدي‭ ‬الدوسري‭ ‬مسؤولاً‭ ‬لمعلومات‭ ‬تقنية‭ ‬ VAR ‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬المقررة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬عند‭ ‬5‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬سيستلم‭ ‬ذات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬مع‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬عند‭ ‬9‭.‬15‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتمد‭ ‬الدوسري‭ ‬كمسؤول‭ ‬معلومات‭ ‬تقنية‭ ‬ VAR ‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازه‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الورشة‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬



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