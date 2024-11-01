الدوسري مسؤولا لمعلومات الـ VAR لمباراتي منتخبنا مع الصين وأستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رئيس قسم تقنية المعلومات بالاتحاد البحريني لكرة القدم مجدي الدوسري كمسؤول معلومات تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ، لمباراتي منتخبنا الوطني الأول مع نظيره الصيني والأسترالي، والمقررتين يومي 14 و19 نوفمبر 2024 على استاد البحرين الوطني، ضمن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويعد مجدي الدوسري أحد الكفاءات الوطنية التي تعمل بالاتحاد البحريني لكرة القدم، وتكليفه الآسيوي انعكاس لتوجهات مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، عبر دعم الكوادر الوطنية وضمان وصولها إلى أرقى المستويات بحضورها الفعال في مختلف المحافل.
وسيكون مجدي الدوسري مسؤولاً لمعلومات تقنية VAR في مباراة منتخبنا مع الصين المقررة يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 عند 5 مساءً على الاستاد الوطني، كما سيستلم ذات المهمة في مباراة منتخبنا مع أستراليا يوم 19 نوفمبر 2024 عند 9.15 مساءً على الاستاد الوطني.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد الدوسري كمسؤول معلومات تقنية VAR بعد اجتيازه لمتطلبات الورشة الخاصة بذلك في يوليو الماضي.
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