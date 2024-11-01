منتخب البولينج يستعد لخوض المنافسات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وصل منتخبنا الوطني للبولينج الى العاصمة المصرية القاهرة وذلك لخوض منافسات البطولة العربية الحادية عشرة للرجال والسابعة للسيدات والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة والتي تستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.
ويشارك منتخبنا في البطولة بفريقين من الرجال والسيدات، حيث تضم تشكيلة منتخبنا الوطني للرجال كل من محمد الانصاري، علي الماس، عقيل العوضي، أسامة حسن، أحمد الأنصاري، عبدالله عبدالكريم، فيما تضم تشكيلة منتخبنا الوطني للسيدات كل من نورة سلطان وريم سلطان ومروة سلطان وليلى الجناحي، فيما يترأس الوفد رئيس الاتحاد البحريني للبولينج صالح محمد البوفلاح، ويضم أيضاً الإداري عيسى محمد تقي والمدرب محمد أحمد مصطفى.
وتُفتتح منافسات البطولة اليوم السبت من خلال الاجتماعات الفنية والإدارية التي تسبق البطولة والتدريبات الرسمية لجميع المنتخبات المشاركة، بالإضافة إلى حفل الافتتاح الرسمي، على أن تنطلق منافسات البطولة يوم الأحد القادم على صالة المركز الدولي للبولينج في منافسات الفردي ستة أشواط وفي اليوم الثاني تقام منافسات الزوجي عبر ستة أشواط وفي اليوم الثالث والرابع تنطلق منافسات مسابقة الثلاثي عبر ثلاثة أشواط وفي اليوم الخامس ثلاثة أشواط، أما يوم الخميس المقبل فتنطلق منافسات الفرق عبر ثلاثة أشواط يشارك فيها أربعة لاعبين من كل منتخب وفي يومي الجمعة والسبت تقام منافسات البطولة الأخيرة والتي تمّ تخصيصها للأساتذة بمشاركة أعلى معدل نقاط للاعبين المشاركين.
وأشار إداري البعثة عيسى محمد تقي إلى أنّ منتخبنا يتطلع لتحقيق نتيجة مشرفة ليواصل سلسلة الإنجازات المشرفة لرياضة البولينج التي حققها في السنوات الماضية، مشيراً إلى أنّ لاعبي المنتخب على أتمّ الجاهزية للمشاركة في البطولة، وهم يمتلكون إمكانيات فنية جيدة تمّ صقلها بشكل جيد خلال الفترة الماضية وحقق عدد منهم نتائج جيدة في مشاركاتهم المختلفة.
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