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منتخب البولينج يستعد لخوض المنافسات

11/1/2024 7:19:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للبولينج‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬وذلك‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬للرجال‭ ‬والسابعة‭ ‬للسيدات‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويشارك‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بفريقين‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬الانصاري،‭ ‬علي‭ ‬الماس،‭ ‬عقيل‭ ‬العوضي،‭ ‬أسامة‭ ‬حسن،‭ ‬أحمد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬تشكيلة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬وريم‭ ‬سلطان‭ ‬ومروة‭ ‬سلطان‭ ‬وليلى‭ ‬الجناحي،‭ ‬فيما‭ ‬يترأس‭ ‬الوفد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬البوفلاح،‭ ‬ويضم‭ ‬أيضاً‭ ‬الإداري‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬والمدرب‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬مصطفى‭.‬

وتُفتتح‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬البطولة‭ ‬والتدريبات‭ ‬الرسمية‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬المركز‭ ‬الدولي‭ ‬للبولينج‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬ستة‭ ‬أشواط‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي‭ ‬عبر‭ ‬ستة‭ ‬أشواط‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬الثلاثي‭ ‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الخامس‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط،‭ ‬أما‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬فتنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬الفرق‭ ‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭ ‬وفي‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتي‭ ‬تمّ‭ ‬تخصيصها‭ ‬للأساتذة‭ ‬بمشاركة‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬نقاط‭ ‬للاعبين‭ ‬المشاركين‭.‬

وأشار‭ ‬إداري‭ ‬البعثة‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬يتطلع‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬مشرفة‭ ‬ليواصل‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬لرياضة‭ ‬البولينج‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬أتمّ‭ ‬الجاهزية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬إمكانيات‭ ‬فنية‭ ‬جيدة‭ ‬تمّ‭ ‬صقلها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وحقق‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬المختلفة‭.‬




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