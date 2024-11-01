مهدي حسن الأول لفئة الشباب وحسن عقيل للناشئين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقامت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬فردي‭ ‬عام‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬أقيم‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬مسافة‭ ‬45‭ ‬كيلومترا‭ ‬بمشاركة‭ ‬15‭ ‬دراجا،‭ ‬ولفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬مسافة‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬بمشاركة‭ ‬12‭ ‬دراجا،‭ ‬كما‭ ‬أقامت‭ ‬اللجنة‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬بالدوري‭ ‬لفئة‭ ‬الأشبال‭ ‬مسافة‭ ‬9‭ ‬كيلومترات‭ ‬بمشاركة‭ ‬11‭ ‬دراجا‭ ‬واعدا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬38‭ ‬دراجا‭ ‬يمثلون‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬ونادي‭ ‬البديع،‭ ‬و«أكاديمية‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬وأكاديمية‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬البطل‭ ‬مهدي‭ ‬ومحمد‭ ‬حسن‭ ‬جاسم‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬16‭.‬01‭ ‬ساعة،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬محمد‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬1‭.‬16‭.‬02‭ ‬ساعة‭ ‬وزميله‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬خطف‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬1‭.‬21‭.‬54‭ ‬ساعة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬تمكن‭ ‬الدراج‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬45‭.‬45‭ ‬دقيقة،‭ ‬وجاء‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جاسم‭ ‬جواد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬45‭.‬46‭ ‬دقيقة،‭ ‬وتمكن‭ ‬الدراج‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صالح‭ ‬الحمري‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬البيت‭ ‬للدراجات‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬53‭.‬22‭ ‬دقيقة،‭ ‬وأما‭ ‬سباق‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬فوز‭ ‬الدراج‭ ‬سيد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬16‭.‬50‭ ‬دقيقة،‭ ‬وجاء‭ ‬زميلة‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬ثامر‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬16‭.‬50‭ ‬دقيقة،‭ ‬وكان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الدراج‭ ‬نواف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬‮«‬أكاديمية‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬بزمن‭ ‬16‭.‬51‭ ‬دقيقة‭.‬