مهدي حسن الأول لفئة الشباب وحسن عقيل للناشئين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقامت لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني للدراجات الهوائية صباح أمس الجمعة سباق الجولة الثانية «فردي عام» ضمن منافسات دوري خالد بن حمد لجيل الذهب للدراجات الهوائية 2024، وقد أقيم السباق في فئة الشباب مسافة 45 كيلومترا بمشاركة 15 دراجا، ولفئة الناشئين مسافة 30 كيلومترا بمشاركة 12 دراجا، كما أقامت اللجنة السباق الأول بالدوري لفئة الأشبال مسافة 9 كيلومترات بمشاركة 11 دراجا واعدا في عالم رياضة الدراجات الهوائية.
وأسفرت نتائج السباق الذي شهد مشاركة 38 دراجا يمثلون نادي بني جمرة، ونادي البديع، و«أكاديمية إم إم إم للدراجات» وأكاديمية الدراجات الهوائية في فئة الشباب عن فوز البطل مهدي ومحمد حسن جاسم جواد من نادي بني جمرة بالمركز الأول، بعدما أنهى مسافة السباق في زمن بلغ 1.16.01 ساعة، متفوقا على زميله في النادي محمد عقيل ثامر صاحب المركز الثاني بزمن 1.16.02 ساعة وزميله أيضا في نادي بني جمرة أحمد محمد حسين الذي خطف المركز الثالث بزمن 1.21.54 ساعة.
وعلى مستوى منافسات فئة الناشئين تمكن الدراج حسن عقيل ثامر من نادي بني جمرة من إحراز المركز الأول بزمن 45.45 دقيقة، وجاء زميله في النادي محمد حسن جاسم جواد في المركز الثاني بزمن 45.46 دقيقة، وتمكن الدراج عبدالعزيز صالح الحمري من أكاديمية البيت للدراجات من تحقيق المركز الثالث بزمن 53.22 دقيقة، وأما سباق فئة الأشبال فقد شهد فوز الدراج سيد عبدالله علي من نادي بني جمرة بعدما تمكن من قطع مسافة السباق في زمن 16.50 دقيقة، وجاء زميلة في بني جمرة ثامر عقيل عبدالأمير في المركز الثاني بزمن 16.50 دقيقة، وكان المركز الثالث من نصيب الدراج نواف عبدالعزيز أحمد من «أكاديمية إم إم إم للدراجات» بزمن 16.51 دقيقة.
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