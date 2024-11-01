Saturday, 02 November 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهدي حسن الأول لفئة الشباب وحسن عقيل للناشئين

11/1/2024 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقامت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬سباق‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬فردي‭ ‬عام‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬أقيم‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬مسافة‭ ‬45‭ ‬كيلومترا‭ ‬بمشاركة‭ ‬15‭ ‬دراجا،‭ ‬ولفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬مسافة‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬بمشاركة‭ ‬12‭ ‬دراجا،‭ ‬كما‭ ‬أقامت‭ ‬اللجنة‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬بالدوري‭ ‬لفئة‭ ‬الأشبال‭ ‬مسافة‭ ‬9‭ ‬كيلومترات‭ ‬بمشاركة‭ ‬11‭ ‬دراجا‭ ‬واعدا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬38‭ ‬دراجا‭ ‬يمثلون‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة،‭ ‬ونادي‭ ‬البديع،‭ ‬و«أكاديمية‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬وأكاديمية‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬البطل‭ ‬مهدي‭ ‬ومحمد‭ ‬حسن‭ ‬جاسم‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬16‭.‬01‭ ‬ساعة،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬محمد‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬1‭.‬16‭.‬02‭ ‬ساعة‭ ‬وزميله‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬خطف‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬1‭.‬21‭.‬54‭ ‬ساعة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منافسات‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬تمكن‭ ‬الدراج‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬45‭.‬45‭ ‬دقيقة،‭ ‬وجاء‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جاسم‭ ‬جواد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬45‭.‬46‭ ‬دقيقة،‭ ‬وتمكن‭ ‬الدراج‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬صالح‭ ‬الحمري‭ ‬من‭ ‬أكاديمية‭ ‬البيت‭ ‬للدراجات‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬53‭.‬22‭ ‬دقيقة،‭ ‬وأما‭ ‬سباق‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬فوز‭ ‬الدراج‭ ‬سيد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬16‭.‬50‭ ‬دقيقة،‭ ‬وجاء‭ ‬زميلة‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬ثامر‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بزمن‭ ‬16‭.‬50‭ ‬دقيقة،‭ ‬وكان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الدراج‭ ‬نواف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬‮«‬أكاديمية‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬بزمن‭ ‬16‭.‬51‭ ‬دقيقة‭.‬

MENAFN01112024000055011008ID1108843129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث