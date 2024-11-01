قوة الرمي البحرينية تشارك في بطولة العالم بـ((أوزبكستان))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك المنتخب الوطني لقوة الرمي ضمن منافسات بطولة العالم لقوة الرمي التي تقام في الفترة 1- 5 نوفمبر الجاري. وتقام هذه البطولة التي يشارك فيها أكثر من 28 منتخبا ضمن دورة الألعاب القتالية IMGC التي تحتضنها العاصمة الأوزبكية طشقند. ويترأس وفد المنتخب المدرب الوطني السيد محمود ياسين، ويتكوّن من 3 لاعبين، وهم: حسين علي داود الذي سيشارك في منافسات وزن تحت 70 كيلوجراما، وجاسم السبيعي الذي سيشارك في منافسات وزن تحت 55 كيلوجراما والسيد هاشم طاهر الذي سيشارك في منافسات وزن تحت 75 كيلوجراما
من جهته، قال رئيس وفد المنتخب الوطني لقوة الرمي المدرب الوطني السيد محمود ياسين: «إن المنتخب الوطني وصل أوزبكستان استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لقوة الرمي، التي ستشهد مشاركة واسعة من أبرز اللاعبين في هذه الرياضة».
وأضاف أن المنتخب أنهى كافة التحضيرات لخوض هذه المشاركة الدولية، بعد البرنامج الإعدادي المحلي الذي خاضه قبل شد الرحال إلى أوزبكستان.
وقد وجه رئيس وفد المنتخب الوطني لقوة الرمي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، على دعم ومتابعة سموه للمنتخب الوطني لخوض هذه المشاركة، متمنيا أن يقدم المنتخب الأداء المشرف وأن يحقق النتائج الإيجابية في هذا الحدث الرياضي الدولي.
وكانت آخر مشاركة للمنتخب الوطني في بطولة العالم في النسخة التي أقيمت بمدينة بتايا التايلاندية عام 2019، والتي حقق المنتخب خلالها المركز الرابع.
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