قوة الرمي البحرينية تشارك في بطولة العالم بـ((أوزبكستان))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لقوة‭ ‬الرمي‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لقوة‭ ‬الرمي‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬1‭- ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وتقام‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬منتخبا‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬ IMGC ‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند‭. ‬ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬ياسين،‭ ‬ويتكوّن‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬لاعبين،‭ ‬وهم‭: ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬داود‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬70‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬وجاسم‭ ‬السبيعي‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬55‭ ‬كيلوجراما‭ ‬والسيد‭ ‬هاشم‭ ‬طاهر‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬75‭ ‬كيلوجراما

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لقوة‭ ‬الرمي‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬ياسين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وصل‭ ‬أوزبكستان‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لقوة‭ ‬الرمي،‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية،‭ ‬بعد‭ ‬البرنامج‭ ‬الإعدادي‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬خاضه‭ ‬قبل‭ ‬شد‭ ‬الرحال‭ ‬إلى‭ ‬أوزبكستان‭.‬

وقد‭ ‬وجه‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لقوة‭ ‬الرمي‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سموه‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأداء‭ ‬المشرف‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مشاركة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمدينة‭ ‬بتايا‭ ‬التايلاندية‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬خلالها‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬