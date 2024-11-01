خليفة بن علي والزعبي يشاركان في مؤتمر الاتحاد الآسيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، والأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، في مؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2024، والذي عقد في العاصمة الكورية- سيؤول خلال الفترة 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، بتنظيم وإشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومثل سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة وراشد الزعبي الاتحاد البحريني لكرة القدم في فعاليات الاجتماع الذي شهد حضورًا رسميًا بارزًا.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار والمعلومات لمساعدة الاتحادات الوطنية والقارية على الارتقاء بمعايير كرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، مما يدعم رؤية الاتحاد الآسيوي ورسالته المتمثلة في ترسيخ مكانته كاتحاد قاري رائد.
وشكل المؤتمر الذي ضم قادة وخبراء، منصة لدفع كرة القدم الآسيوية إلى الأمام من خلال تمكين الاتحادات الوطنية والإقليمية بالمعرفة والمعلومات والرؤى، كما أنها ستكون قادرة على الاستفادة من الحلول والموارد والخبرات المتخصصة التي يقدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
كما شهد المؤتمر تقديم الاتحاد السعودي لكرة القدم عرضًا حول الملف الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وقدمه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.
وبعد ختام المؤتمر، تسلم نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، والأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم راشد الزعبي، شهادات المشاركة في المؤتمر، من قبل الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتوك وندسور جون.
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