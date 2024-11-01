Saturday, 02 November 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خليفة بن علي والزعبي يشاركان في مؤتمر الاتحاد الآسيوي

11/1/2024 7:19:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬رؤساء‭ ‬وأمناء‭ ‬عامي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭- ‬سيؤول‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬وحتى‭ ‬1‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بتنظيم‭ ‬وإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبحضور‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومثل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وراشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حضورًا‭ ‬رسميًا‭ ‬بارزًا‭.‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمعلومات‭ ‬لمساعدة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والقارية‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمعايير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬رؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬ورسالته‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كاتحاد‭ ‬قاري‭ ‬رائد‭.‬

وشكل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬قادة‭ ‬وخبراء،‭ ‬منصة‭ ‬لدفع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمعلومات‭ ‬والرؤى،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والموارد‭ ‬والخبرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬تقديم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عرضًا‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬وقدمه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬إبراهيم‭ ‬القاسم‭.‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر،‭ ‬تسلم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬داتوك‭ ‬وندسور‭ ‬جون‭.‬

MENAFN01112024000055011008ID1108843127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث