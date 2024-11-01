خليفة بن علي والزعبي يشاركان في مؤتمر الاتحاد الآسيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬رؤساء‭ ‬وأمناء‭ ‬عامي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭- ‬سيؤول‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬وحتى‭ ‬1‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بتنظيم‭ ‬وإشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبحضور‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومثل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وراشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حضورًا‭ ‬رسميًا‭ ‬بارزًا‭.‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمعلومات‭ ‬لمساعدة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والقارية‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمعايير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أعلى،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬رؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬ورسالته‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كاتحاد‭ ‬قاري‭ ‬رائد‭.‬

وشكل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬قادة‭ ‬وخبراء،‭ ‬منصة‭ ‬لدفع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والمعلومات‭ ‬والرؤى،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والموارد‭ ‬والخبرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬تقديم‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عرضًا‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬وقدمه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬المسحل‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬إبراهيم‭ ‬القاسم‭.‬

وبعد‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر،‭ ‬تسلم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي،‭ ‬شهادات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬داتوك‭ ‬وندسور‭ ‬جون‭.‬