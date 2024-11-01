انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي للمدربين بالاتحاد البحريني للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتح الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس فعاليات المؤتمر الإقليمي للمدربين الذين تستضيفه البحرين للمرة الأول، والذي تستمر فعالياته حتى الثالث من نوفمبر الجاري.
وجمع هذا الحدث الكبير أكثر من 120 مدرباً ومدربة من مختلف الدول الآسيوية في مملكة البحرين، وتأتي استضافة الاتحاد البحريني للتنس لهذا المؤتمر كجزء من جهود الاتحاد لتعزيز مهارات المدربين الوطنيين، وتبادل الخبرات في رياضة التنس على مستوى القارة من خلال هذه التجمعات المهمة.
وبدأ المؤتمر بكلمة لرئيس الاتحاد البحريني للتنس الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رحب من خلالها بالمشاركين من مختلف الدول على أرض البحرين متمنيا للجميع طيب الإقامة في المملكة، وتحقيق أقصى استفادة من هذه المشاركة.
وقال إن الاتحاد البحريني يعمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس والاتحاد الآسيوي للعبة من خلال استضافة وتنظيم المؤتمر على رفع مستوى التدريب في رياضة التنس في آسيا، وتعزيز التعاون بين المدربين من مختلف الدول، مضيفا أن مشاركة هذا العدد الكبير من المدربين تعكس أهمية هذه الفعالية، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تطوير اللعبة في المنطقة.
وأضاف: «نحن فخورون باستضافة هذا المؤتمر المهم لأول مرة في مملكة البحرين، ونؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات هو مفتاح النجاح، ونتطلع إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع المشاركين، ونتوقع أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مجال التنس، مما يسهم في رفع مستوى اللعبة وتطويرها على المستويين المحلي والإقليمي».
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