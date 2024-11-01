انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي للمدربين بالاتحاد البحريني للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمدربين‭ ‬الذين‭ ‬تستضيفه‭ ‬البحرين‭ ‬للمرة‭ ‬الأول،‭ ‬والذي‭ ‬تستمر‭ ‬فعالياته‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭. ‬

وجمع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬مدرباً‭ ‬ومدربة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتأتي‭ ‬استضافة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬لهذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬المهمة‭.‬

وبدأ‭ ‬المؤتمر‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رحب‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بالمشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬يعمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬والاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المدربين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬تعكس‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬باستضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونؤمن‭ ‬بأن‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬هو‭ ‬مفتاح‭ ‬النجاح،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنس،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬وتطويرها‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‮»‬‭.‬