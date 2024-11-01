المنتخب يشارك في عالمية فنون القتال المختلطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يغادر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬لبطولة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬لفئتي‭ ‬الشباب‭ ‬والعموم،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬1‭- ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬ويتكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬إلدار‭ ‬إلداروف،‭ ‬والمدرب‭ ‬شراب‭ ‬محمدوف،‭ ‬والمدرب‭ ‬أسد‭ ‬الله،‭ ‬ومشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عون‭ ‬والطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬سمير‭ ‬والزميل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وليد‭ ‬عبدالله،‭ ‬و11‭ ‬لاعبا،‭ ‬وهم‭: ‬علي‭ ‬مرهون،‭ ‬حمد‭ ‬مرهون،‭ ‬قمبات‭ ‬محمدوف،‭ ‬محمد‭ ‬شيخوف،‭ ‬شاميل‭ ‬عليخانوف،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جناحي،‭ ‬عبدالله‭ ‬عثمان،‭ ‬غازي‭ ‬غازييف،‭ ‬خليفة‭ ‬جناحي،‭ ‬تميم‭ ‬سرور‭ ‬وسلطان‭ ‬جابيزوف‭.‬

وقد‭ ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجه‭ ‬الإعدادي،‭ ‬الذي‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬تدريبيتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية،‭ ‬ركز‭ ‬خلالها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬للاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬مشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إبراهيم‭ ‬عون‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬أكمل‭ ‬جميع‭ ‬التحضيرات‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يسعى‭ ‬للظهور‭ ‬المشرف‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

وقال‭ ‬عون‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬من‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬ونزالات‭ ‬ودية‭ ‬ومعسكرات‭ ‬داخلية‭. ‬ومعنويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬مرتفعة‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬مشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬حديثه،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬باللاعبين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬موجها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬شكره‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالمجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬