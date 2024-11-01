المنتخب يشارك في عالمية فنون القتال المختلطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يغادر اليوم السبت وفد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة متوجها إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك للمشاركة في منافسات النسخة العاشرة لبطولة فنون القتال المختلطة لفئتي الشباب والعموم، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF بالتعاون مع فريق البحرين في الفترة 1- 13 نوفمبر الجاري.
ويترأس وفد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة في هذه المشاركة، عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، ويتكوّن من: المدرب إلدار إلداروف، والمدرب شراب محمدوف، والمدرب أسد الله، ومشرف المنتخب إبراهيم عون والطبيب المعالج د. محمد سمير والزميل الإعلامي وليد عبدالله، و11 لاعبا، وهم: علي مرهون، حمد مرهون، قمبات محمدوف، محمد شيخوف، شاميل عليخانوف، عبدالرحمن جناحي، عبدالله عثمان، غازي غازييف، خليفة جناحي، تميم سرور وسلطان جابيزوف.
وقد أنهى المنتخب الوطني كافة التحضيرات التي خاضها ضمن برنامجه الإعدادي، الذي اشتمل على فترتين تدريبيتين صباحية ومسائية، ركز خلالها الجهاز الفني على رفع مستوى اللياقة البدنية والمستوى الفني للاعبين لخوض هذه المشاركة الدولية.
وبهذه المناسبة، أكد مشرف المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة إبراهيم عون أن المنتخب أكمل جميع التحضيرات استعدادا لخوض منافسات البطولة، التي يشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 50 دولة، مضيفا أن المنافسة ستكون قوية في هذه النسخة من البطولة، مشيرا إلى أن المنتخب يسعى للظهور المشرف وتحقيق النتائج الإيجابية.
وقال عون: «إن المنتخب جاهز لخوض منافسات بطولة العالم، بعد أن أنهى كافة التحضيرات التي خاضها من حصص تدريبية ونزالات ودية ومعسكرات داخلية. ومعنويات اللاعبين مرتفعة لهذه المشاركة، التي نتطلع أن نحقق من خلالها نتائج مشرفة تعكس ما وصلت إليه رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية من مكانة متقدمة، بفضل ما تحظى به من رعاية ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومتابعة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية».
وتابع قائلا: «نشكر رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، على جهوده الكبيرة التي بذلها في متابعة المنتخب الوطني، والوقوف على كافة التحضيرات، للوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة التي تسبق خوض منافسات هذا الحدث الدولي». وختم مشرف المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة حديثه، قائلا: «ثقتنا كبيرة باللاعبين في تقديم الأداء الأفضل في البطولة والمنافسة على إحراز النتائج الإيجابية في هذه البطولة»، موجها في الوقت ذاته شكره للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والجهاز التنفيذي بالمجلس البحريني للألعاب القتالية، على دعم المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للمشاركة في هذا الملتقى الرياضي الدولي.
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