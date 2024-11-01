Saturday, 02 November 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنتخب يشارك في عالمية فنون القتال المختلطة

11/1/2024 7:19:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يغادر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬لبطولة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬لفئتي‭ ‬الشباب‭ ‬والعموم،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬1‭- ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬ويتكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬إلدار‭ ‬إلداروف،‭ ‬والمدرب‭ ‬شراب‭ ‬محمدوف،‭ ‬والمدرب‭ ‬أسد‭ ‬الله،‭ ‬ومشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عون‭ ‬والطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬سمير‭ ‬والزميل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وليد‭ ‬عبدالله،‭ ‬و11‭ ‬لاعبا،‭ ‬وهم‭: ‬علي‭ ‬مرهون،‭ ‬حمد‭ ‬مرهون،‭ ‬قمبات‭ ‬محمدوف،‭ ‬محمد‭ ‬شيخوف،‭ ‬شاميل‭ ‬عليخانوف،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جناحي،‭ ‬عبدالله‭ ‬عثمان،‭ ‬غازي‭ ‬غازييف،‭ ‬خليفة‭ ‬جناحي،‭ ‬تميم‭ ‬سرور‭ ‬وسلطان‭ ‬جابيزوف‭.‬

وقد‭ ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬ضمن‭ ‬برنامجه‭ ‬الإعدادي،‭ ‬الذي‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬تدريبيتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية،‭ ‬ركز‭ ‬خلالها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والمستوى‭ ‬الفني‭ ‬للاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬مشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬إبراهيم‭ ‬عون‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬أكمل‭ ‬جميع‭ ‬التحضيرات‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬لاعب‭ ‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬دولة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬ستكون‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يسعى‭ ‬للظهور‭ ‬المشرف‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

وقال‭ ‬عون‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬من‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬ونزالات‭ ‬ودية‭ ‬ومعسكرات‭ ‬داخلية‭. ‬ومعنويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬مرتفعة‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬أن‭ ‬نحقق‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬نتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬تعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬مشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬حديثه،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ثقتنا‭ ‬كبيرة‭ ‬باللاعبين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬موجها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬شكره‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالمجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

MENAFN01112024000055011008ID1108843125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث