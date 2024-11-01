سرقة لوحتين لآندي وارهول في هولندا

سرقة لوحتين لآندي وارهول في هولندا
التاريخ
11/1/2024 7:08:14 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سُرق عملان للفنان آندي وارهول خلال ليلة الخميس إلى الجمعة من معرض فني في جنوب هولندا، فيما وُجِد آخران من نوع السيريغرافي (الطباعة بالصباغة المائية) متروكَين في الشارع. واستخدم اللصوص متفجرات ثقيلة لدخول معرض «إم بي في غاليري» في أويسترفيك (برابانت)، واستولوا على لوحتين مطبوعتين بالصباغة المائية تمثّل إحداهما ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، والثانية مارغريت ملكة الدنمارك، على ما أفادت مؤسسة «نوس» الإعلامية الهولندية. وأضافت «نوس» أن «الباب الأمامي للمعرض تعرّض للتفجير، والزجاج متناثر في كل محيط المبنى. كذلك تحطمت النوافذ في بقية الشارع». وقال التحرّي الشهير المتخصص بالأعمال الفنية في هولندا آرثر براند لوكالة فرانس برس إن «من الغريب استخدام المتفجرات». وأضاف براند الذي سبق أن تمكّن من العثور على أعمال لبيكاسو وفان جوخ في الماضي إن هذا الأسلوب «ليس مألوفا في سرقات الأعمال الفنية». وكانت أعمال آندي وارهول من سلسلة «رينينغ كوينز»
Reigning
Queens مخزّنة في المعرض بهدف بيعها في معرض «بان أمستردام» للفنون من 24 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر. وأشارت «نوس» إلى أن لوحتين أخريين من السلسلة نفسها تمثلان ملكة هولندا بياتريكس وملكة إيسواتيني (سوازيلاند سابقا) نتومبي تفوالا، تُركا في الشارع، إذ لم تتسع الأعمال الأربعة في سيارة الجناة. ونقلت وسيلة الإعلام المحلية «أومروب برابانت» عن مالك معرض «إم بي في» مارك بيت فيسر أن «القيمة المالية للوحات كبيرة».
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