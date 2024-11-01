Saturday, 02 November 2024 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سرقة لوحتين لآندي وارهول في هولندا

11/1/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سُرق‭ ‬عملان‭ ‬للفنان‭ ‬آندي‭ ‬وارهول‭ ‬خلال‭ ‬ليلة‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬هولندا،‭ ‬فيما‭ ‬وُجِد‭ ‬آخران‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬السيريغرافي‭ (‬الطباعة‭ ‬بالصباغة‭ ‬المائية‭) ‬متروكَين‭ ‬في‭ ‬الشارع‭. ‬واستخدم‭ ‬اللصوص‭ ‬متفجرات‭ ‬ثقيلة‭ ‬لدخول‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬إم‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬غاليري‮»‬‭ ‬في‭ ‬أويسترفيك‭ (‬برابانت‭)‬،‭ ‬واستولوا‭ ‬على‭ ‬لوحتين‭ ‬مطبوعتين‭ ‬بالصباغة‭ ‬المائية‭ ‬تمثّل‭ ‬إحداهما‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الراحلة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬والثانية‭ ‬مارغريت‭ ‬ملكة‭ ‬الدنمارك،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬نوس‮»‬‭ ‬الإعلامية‭ ‬الهولندية‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نوس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الباب‭ ‬الأمامي‭ ‬للمعرض‭ ‬تعرّض‭ ‬للتفجير،‭ ‬والزجاج‭ ‬متناثر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محيط‭ ‬المبنى‭. ‬كذلك‭ ‬تحطمت‭ ‬النوافذ‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الشارع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬التحرّي‭ ‬الشهير‭ ‬المتخصص‭ ‬بالأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬آرثر‭ ‬براند‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬من‭ ‬الغريب‭ ‬استخدام‭ ‬المتفجرات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬براند‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬لبيكاسو‭ ‬وفان‭ ‬جوخ‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬مألوفا‭ ‬في‭ ‬سرقات‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬أعمال‭ ‬آندي‭ ‬وارهول‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬رينينغ‭ ‬كوينز‮»‬‭ ‬ Reigning ‭ ‬ Queens ‭ ‬مخزّنة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بهدف‭ ‬بيعها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬بان‭ ‬أمستردام‮»‬‭ ‬للفنون‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭. ‬وأشارت‭ ‬‮«‬نوس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لوحتين‭ ‬أخريين‭ ‬من‭ ‬السلسلة‭ ‬نفسها‭ ‬تمثلان‭ ‬ملكة‭ ‬هولندا‭ ‬بياتريكس‭ ‬وملكة‭ ‬إيسواتيني‭ (‬سوازيلاند‭ ‬سابقا‭) ‬نتومبي‭ ‬تفوالا،‭ ‬تُركا‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تتسع‭ ‬الأعمال‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬الجناة‭. ‬ونقلت‭ ‬وسيلة‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬أومروب‭ ‬برابانت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مالك‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬إم‭ ‬بي‭ ‬في‮»‬‭ ‬مارك‭ ‬بيت‭ ‬فيسر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬للوحات‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

MENAFN01112024000055011008ID1108842887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث