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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43,259 شهداء و101,827 مصابا

11/1/2024 7:09:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,259، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 101,827، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا، و186 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم

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